Додано: Пон 25 січ, 2021 23:19

Вкладчик1234 потому что инфляция более сложное явление чем просто наличие свободных денег в экономике. Помимо математики в инфляции есть сильная психологическая составляющая (когда кажется что товара на всех не хватит ты готов платить большую цену, которая экономически необоснована).



Если немонетарных причин нет, то цены растут планомерно с ростом доходов и потребительских настроений, такую инфляцию никто кроме статистов не замечает.



Среди немонетарных причин инфляции - монополии, ограничения экономических (и политических) свобод , дыры в законодательстве, коррупция и тд. Глупо ждать чрезмерной инфляции от страны, где всего этого нет.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$