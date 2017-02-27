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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7201720272037204
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:"Запускальщики инфляции" немного факапнулись, т.к. пипл не стал больше тратить, а даже наоборот


Намедни читал статью англичанина где он осторожно "жаловался" (если можно так сказать) что за время локдаунов и прочей борьбы и он, и его друзья накопили больше денег чем в обычное время. Статья как-то так и называлась "надеюсь правильтельство не оштрафует меня за то что я увеличил свои сбережения".

Но эта ситуация не у 100% населения, а скорей у тех кто не потерял работу (в силу специфики профессии) и и раньше имел взвешенный подход к накоплениям.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:19

Вкладчик1234 потому что инфляция более сложное явление чем просто наличие свободных денег в экономике. Помимо математики в инфляции есть сильная психологическая составляющая (когда кажется что товара на всех не хватит ты готов платить большую цену, которая экономически необоснована).

Если немонетарных причин нет, то цены растут планомерно с ростом доходов и потребительских настроений, такую инфляцию никто кроме статистов не замечает.

Среди немонетарных причин инфляции - монополии, ограничения экономических (и политических) свобод , дыры в законодательстве, коррупция и тд. Глупо ждать чрезмерной инфляции от страны, где всего этого нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:34

  goldfinger написав:
  Искатель написав:
  Дед Мороз написав:fin Могу у вас купить все доллары по 27.5.Все рано будете в плюсе.

Он их продал по 25 в марте 2020 года. У него только гривна на руках.

Печаль...Я вот по 28,2 в среднем слился и молюсь на святого Наймана и пророка его Кухара.

Ожидания 27? :?
Я вот сижу на мешках бумаги, дорожай, судя по всему отменяется, подожду февраля, болтанка вокруг 28 будет продолжаться.

  Амвросий написав:
  bred написав:то есть прыжок с 24 до 28 в прошлом году никого не смущает,
а с 28 до 29 в этом - кажется чем-то невероятным?


почему до 29? Помоему и 32 вполне можем уже в первом полугодии увидеть

Это что должно произойти, чтобы до лета 32 было?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:50

Потрібно правильні ютуб-ролики дивитись ;)

  yama написав:https://youtu.be/uUjAH7vRsqA

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

новость с бородой но может кто то пропустил.
В пятницу, 22 января, произошла закрытая встреча Минфина с первичными дилерами, которые наделены правом участвовать в аукционах по размещению ОВГЗ. Быть первыми покупателями новых выпусков долговых бумаг. Ключевой вывод, который сделали для себя финансисты, - это то, что в 2021 году правительству нужно будет разместить новых гособлигаций где-то на 500 млрд грн. Это в среднем около 9,2 млрд грн в неделю.


"Понятно, что нужно активно привлекать к покупкам наших долгов иностранных спекулянтов. Без них такой объем не соберут. Но параллельно Нацбанку придется пачками предоставлять рефинансирование под покупку ОВГЗ, а значат он продолжит разгонять инфляцию и поднимет свою учетную ставку. Так что каждый покупатель облигаций будет для себя решать - сейчас взять бумаги или подождать пока ставки подрастут. Отсюда и неопределенность", - отметил в разговоре со "Страной" директор казначейства одного из банков.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 00:48

  Proofy написав:Это что должно произойти, чтобы до лета 32 было?


март 71 ярд
апрель 41 ярд
май 48 ярдов
июнь 77 ярдов

К марту думаю где-то на 29 можно ориентироваться.
32 до сентября может и не перевалит, но вполне может близко подойти.

А в сентябре 102 ярда...


Для сравнения в 2020 самая большая выплата была в сентябре - 77 ярдов, курс в сентябре с 27.5 до 28.3 вырос.
Амвросий
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  #<1 ... 7201720272037204
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