Вкладчик1234 написав:"Запускальщики инфляции" немного факапнулись, т.к. пипл не стал больше тратить, а даже наоборот
Намедни читал статью англичанина где он осторожно "жаловался" (если можно так сказать) что за время локдаунов и прочей борьбы и он, и его друзья накопили больше денег чем в обычное время. Статья как-то так и называлась "надеюсь правильтельство не оштрафует меня за то что я увеличил свои сбережения".
Но эта ситуация не у 100% населения, а скорей у тех кто не потерял работу (в силу специфики профессии) и и раньше имел взвешенный подход к накоплениям.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Вкладчик1234 потому что инфляция более сложное явление чем просто наличие свободных денег в экономике. Помимо математики в инфляции есть сильная психологическая составляющая (когда кажется что товара на всех не хватит ты готов платить большую цену, которая экономически необоснована).
Если немонетарных причин нет, то цены растут планомерно с ростом доходов и потребительских настроений, такую инфляцию никто кроме статистов не замечает.
Среди немонетарных причин инфляции - монополии, ограничения экономических (и политических) свобод , дыры в законодательстве, коррупция и тд. Глупо ждать чрезмерной инфляции от страны, где всего этого нет.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
В пятницу, 22 января, произошла закрытая встреча Минфина с первичными дилерами, которые наделены правом участвовать в аукционах по размещению ОВГЗ. Быть первыми покупателями новых выпусков долговых бумаг. Ключевой вывод, который сделали для себя финансисты, - это то, что в 2021 году правительству нужно будет разместить новых гособлигаций где-то на 500 млрд грн. Это в среднем около 9,2 млрд грн в неделю.
"Понятно, что нужно активно привлекать к покупкам наших долгов иностранных спекулянтов. Без них такой объем не соберут. Но параллельно Нацбанку придется пачками предоставлять рефинансирование под покупку ОВГЗ, а значат он продолжит разгонять инфляцию и поднимет свою учетную ставку. Так что каждый покупатель облигаций будет для себя решать - сейчас взять бумаги или подождать пока ставки подрастут. Отсюда и неопределенность", - отметил в разговоре со "Страной" директор казначейства одного из банков.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$