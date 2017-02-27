Вкладчик1234 написав:"Запускальщики инфляции" немного факапнулись, т.к. пипл не стал больше тратить, а даже наоборот
Зато пошли надуваться пузыри на фонде.
потому что те кто не стал больше тратить и те кто надувают пузыри - это разный пипл. Концентрация богатства только растет а манюпас нищает. Пипл и рад бы потратить больше - да нечего. А те кто жрал в 3 горла - они просто физически не способны жрать в 10
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.01.2021...................28,1444 Гривна укрепилась на 2 копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе плавно опустились на копейку. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки. В мире доллар ведет себя спокойно. С утра пик нарисовал, но быстро откатился обратно. Справочный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550, что на полкопейки ниже открытия. Скучный боковик.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах символически уменьшились. Никаких серьезных движений ликвидности не наблюдалось.
В пятницу объем МБ сократился с 422.6 до 414.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты сократились существеннее, что естественно для пятницы, спрос превышал предложение.
дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0387 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0369 Повні оберти МБ за тиждень - 1877,7589 Середні оберти за тиждень - 312,9598 Середні оберти за рік - 298,3045 СередньоТижневе - 28,0603
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0225 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0032 Повні оберти МБ за тиждень - 1542,4799 Середні оберти за тиждень - 308,4960 Середні оберти за рік - 301,9443 СередньоТижневе - 28,1993
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,1444 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 28,1714 грн./дол. І це на 0,027 грн./дол. більше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПОКУПЦІ доляра 0,1 відсотка.
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО всього на 0,027 гривні по показниках 2021 року! Я б зараз не ризикував продавати, або купляти. Маржа обміну перекриває зиск!
Як на мене, цікавим буде рік. Якшо так і буде коливатись навколо середньорічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Останні 2 роки були якісь штучні перекоси!!!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,1714 грн./дол., а продавав дорожче!!!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.