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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7203720472057206>
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:"Запускальщики инфляции" немного факапнулись, т.к. пипл не стал больше тратить, а даже наоборот

Зато пошли надуваться пузыри на фонде.


потому что те кто не стал больше тратить и те кто надувают пузыри - это разный пипл. Концентрация богатства только растет а манюпас нищает. Пипл и рад бы потратить больше - да нечего. А те кто жрал в 3 горла - они просто физически не способны жрать в 10 :D
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:16

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.01.2021...................28,1444
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе плавно опустились на копейку. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.
В мире доллар ведет себя спокойно. С утра пик нарисовал, но быстро откатился обратно.
Справочный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550, что на полкопейки ниже открытия.
Скучный боковик.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически уменьшились. Никаких серьезных движений ликвидности не наблюдалось.

В пятницу объем МБ сократился с 422.6 до 414.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты сократились существеннее, что естественно для пятницы, спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:49

28.10-28.14/28.18-28.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Для сравнения в 2020 самая большая выплата была в сентябре - 77 ярдов, курс в сентябре с 27.5 до 28.3 вырос.
осень - пора роста, в этом году так же скорее всего.
Думал чуть подрастем после карантина, а чуть упали, нерезы помогают, откуплюсь пожалуй немного.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:02

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 2807 8) на добу за 25 січня.


Тільки цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0387
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0369
Повні оберти МБ за тиждень - 1877,7589
Середні оберти за тиждень - 312,9598
Середні оберти за рік - 298,3045
СередньоТижневе - 28,0603

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0225
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0032
Повні оберти МБ за тиждень - 1542,4799
Середні оберти за тиждень - 308,4960
Середні оберти за рік - 301,9443
СередньоТижневе - 28,1993


Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,1444 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 28,1714 грн./дол. І це на 0,027 грн./дол. більше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПОКУПЦІ доляра 0,1 відсотка.

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО всього на 0,027 гривні по показниках 2021 року! Я б зараз не ризикував продавати, або купляти. Маржа обміну перекриває зиск!

Як на мене, цікавим буде рік. Якшо так і буде коливатись навколо середньорічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Останні 2 роки були якісь штучні перекоси!!!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,1714 грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-то объяснит как банк может продавать евро ниже покупки межбанка?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:11

Proofy, видимо что-то знают )
или на межбанке есть цена, но нет покупателей
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:16

  bred написав:Proofy, видимо что-то знают )
или на межбанке есть цена, но нет покупателей


а может в банке есть цена, но нет євров. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:19

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:22

  Alex2007 написав:
  bred написав:Proofy, видимо что-то знают )
или на межбанке есть цена, но нет покупателей


а может в банке есть цена, но нет євров. :D

тоже вариант
bred
 
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