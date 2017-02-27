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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7203720472057206
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:24

  greenozon написав:«В 2020 році «Нафтогаз» вперше перетворився із нетто-покупця валюти в нетто-продавця.
https://finclub.net/ua/news/naftohaz-pe ... liuty.html


они могут содержать пол-страны за счет на*****х средств
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenk ... /?sfnsn=mo
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:41

ЕКС-ГЛАВА ФРС ДЖАНЕТ ЄЛЛЕН СТАЛА ПЕРШОЮ ЖІНКОЮ, ЯКА ОЧОЛИЛА

74-річна Джанет Єллен стала першою жінкою, яка очолила Міністерство фінансів США. Кандидатуру Єллен підтримали 84 сенатори, 15 виступили проти, повідомляє "Радіо Свобода".

У 2014-2018 роках вона була першою жінкою – головою Федеральної резервної системи США. Працювала також головою ради економічних радників Білого дому.

Очікується, що Єллен намагатиметься стабілізувати економіку на тлі пандемії COVID-19. Президент США Джо Байден хоче, щоб Конгрес затвердив план з надання допомоги на 1,9 трильйона доларів. Документ передбачає фінансування вакцинації, додаткові 400 доларів до щотижневих виплат по безробіттю для американців та 1 400 доларів виплат більшості громадян.

Адміністрація Байдена вважає, що додаткове фінансування необхідне, щоб запобігти руху економіки вниз по спіралі. Президент говорив, що переговори з республіканцями в Конгресі можуть зайняти ще два тижні.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............26.01.2021..........27.01.2021
дата розрахунку............25.01.2021...........26.01.2021
Євро...............................34,2265................34,1897...-0.11%
Долар США....................28,1665................28,1524...-0.05%
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе плавно опустились на копейку. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.
В мире доллар ведет себя спокойно. С утра пик нарисовал, но быстро откатился обратно.
Справочный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550, что на полкопейки ниже открытия.
Скучный боковик.
После 12 боковик стал чуть веселее. Выросли на 3 копейки. После обеда опустились на 1.5 копейки и больше до времени фиксации официального курса не двигались.
Индекс доллара умеренно снижается.
Официальный курс встретили котировками 28.1500 - 28.1700. За день выросли на копейку относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 24.5984 (+26) +356
2019 - 27.8173 (+3) +34

2018 - 28.5486 (-20)
2017 - 27.2131 (+1)

Хоть объем рефинанса, выданный в эту пятницу был очень скромным, соблюдем традицию и перечислим оба два банка, его получивших (в млн.грн):
АТ "АКБ "КОНКОРД" 116
АТ "БАНК АВАНГАРД" 140
Сумма совпадает с общей суммой выданного рефинанса, это означает, что на срок до 30 дней ничего не выдавалось.
Напомню, что в эту пятницу был возвращен рефинанс на сумму 678 млн., а всего за неделю было возвращено 1009 млн.
Сибарит
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  #<1 ... 7203720472057206
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