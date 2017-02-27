74-річна Джанет Єллен стала першою жінкою, яка очолила Міністерство фінансів США. Кандидатуру Єллен підтримали 84 сенатори, 15 виступили проти, повідомляє "Радіо Свобода".
У 2014-2018 роках вона була першою жінкою – головою Федеральної резервної системи США. Працювала також головою ради економічних радників Білого дому.
Очікується, що Єллен намагатиметься стабілізувати економіку на тлі пандемії COVID-19. Президент США Джо Байден хоче, щоб Конгрес затвердив план з надання допомоги на 1,9 трильйона доларів. Документ передбачає фінансування вакцинації, додаткові 400 доларів до щотижневих виплат по безробіттю для американців та 1 400 доларів виплат більшості громадян.
Адміністрація Байдена вважає, що додаткове фінансування необхідне, щоб запобігти руху економіки вниз по спіралі. Президент говорив, що переговори з республіканцями в Конгресі можуть зайняти ще два тижні.
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Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............26.01.2021..........27.01.2021 дата розрахунку............25.01.2021...........26.01.2021 Євро...............................34,2265................34,1897...-0.11% Долар США....................28,1665................28,1524...-0.05% После полудня доллар отыграл почти копейку. Гривна укрепилась на 2 копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе плавно опустились на копейку. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки. В мире доллар ведет себя спокойно. С утра пик нарисовал, но быстро откатился обратно. Справочный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550, что на полкопейки ниже открытия. Скучный боковик. После 12 боковик стал чуть веселее. Выросли на 3 копейки. После обеда опустились на 1.5 копейки и больше до времени фиксации официального курса не двигались. Индекс доллара умеренно снижается. Официальный курс встретили котировками 28.1500 - 28.1700. За день выросли на копейку относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.
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Хоть объем рефинанса, выданный в эту пятницу был очень скромным, соблюдем традицию и перечислим оба два банка, его получивших (в млн.грн): АТ "АКБ "КОНКОРД" 116 АТ "БАНК АВАНГАРД" 140 Сумма совпадает с общей суммой выданного рефинанса, это означает, что на срок до 30 дней ничего не выдавалось. Напомню, что в эту пятницу был возвращен рефинанс на сумму 678 млн., а всего за неделю было возвращено 1009 млн.