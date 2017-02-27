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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7204720572067207>
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:24

  greenozon написав:«В 2020 році «Нафтогаз» вперше перетворився із нетто-покупця валюти в нетто-продавця.
https://finclub.net/ua/news/naftohaz-pe ... liuty.html


они могут содержать пол-страны за счет на*****х средств
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenk ... /?sfnsn=mo
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:41

ЕКС-ГЛАВА ФРС ДЖАНЕТ ЄЛЛЕН СТАЛА ПЕРШОЮ ЖІНКОЮ, ЯКА ОЧОЛИЛА

74-річна Джанет Єллен стала першою жінкою, яка очолила Міністерство фінансів США. Кандидатуру Єллен підтримали 84 сенатори, 15 виступили проти, повідомляє "Радіо Свобода".

У 2014-2018 роках вона була першою жінкою – головою Федеральної резервної системи США. Працювала також головою ради економічних радників Білого дому.

Очікується, що Єллен намагатиметься стабілізувати економіку на тлі пандемії COVID-19. Президент США Джо Байден хоче, щоб Конгрес затвердив план з надання допомоги на 1,9 трильйона доларів. Документ передбачає фінансування вакцинації, додаткові 400 доларів до щотижневих виплат по безробіттю для американців та 1 400 доларів виплат більшості громадян.

Адміністрація Байдена вважає, що додаткове фінансування необхідне, щоб запобігти руху економіки вниз по спіралі. Президент говорив, що переговори з республіканцями в Конгресі можуть зайняти ще два тижні.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............26.01.2021..........27.01.2021
дата розрахунку............25.01.2021...........26.01.2021
Євро...............................34,2265................34,1897...-0.11%
Долар США....................28,1665................28,1524...-0.05%
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После двойной порции кофе плавно опустились на копейку. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.
В мире доллар ведет себя спокойно. С утра пик нарисовал, но быстро откатился обратно.
Справочный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550, что на полкопейки ниже открытия.
Скучный боковик.
После 12 боковик стал чуть веселее. Выросли на 3 копейки. После обеда опустились на 1.5 копейки и больше до времени фиксации официального курса не двигались.
Индекс доллара умеренно снижается.
Официальный курс встретили котировками 28.1500 - 28.1700. За день выросли на копейку относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 24.5984 (+26) +356
2019 - 27.8173 (+3) +34

2018 - 28.5486 (-20)
2017 - 27.2131 (+1)

Хоть объем рефинанса, выданный в эту пятницу был очень скромным, соблюдем традицию и перечислим оба два банка, его получивших (в млн.грн):
АТ "АКБ "КОНКОРД" 116
АТ "БАНК АВАНГАРД" 140
Сумма совпадает с общей суммой выданного рефинанса, это означает, что на срок до 30 дней ничего не выдавалось.
Напомню, что в эту пятницу был возвращен рефинанс на сумму 678 млн., а всего за неделю было возвращено 1009 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:59

  prodigy написав:Очікується, що Єллен намагатиметься стабілізувати економіку на тлі пандемії COVID-19. Президент США Джо Байден хоче, щоб Конгрес затвердив план з надання допомоги на 1,9 трильйона доларів. Документ передбачає фінансування вакцинації, додаткові 400 доларів до щотижневих виплат по безробіттю для американців та 1 400 доларів виплат більшості громадян.
Адміністрація Байдена вважає, що додаткове фінансування необхідне, щоб запобігти руху економіки вниз по спіралі. Президент говорив, що переговори з республіканцями в Конгресі можуть зайняти ще два тижні.


Американцы могут накопить до $2 триллионов наличных "под матрацем" к весне
ФРС смотрит далеко в будущее, за границы возможного инфляционного шока после пандемии
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-2029913
Пауэлл (как и Еллен) прозрачно намекают на эру низких ставок и слабого бакса. Слишком прозрачно?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:13

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 7.546 млрд грн, из них, в том числе
самых коротких, полугодовых, - 0.5 млрд (лимит) по ставке 10.40 (-0.35)%
полуторагодичных - 3.6 млрд по ставке 11.75 (0)%
двухгодичных - 3.0 млрд по ставке 11.90 (-0.05)%
3.5-годичных - 0.4 млрд по ставке 12.15 (0)%

Снова жесткий лимит на полугодичные бумаги позволил сбить процентную ставку.

Завта будут выплаты 6.3 млрд грн (5.6 млрд погашение и 0.7 млрд процентов). Занятого на выплаты хватит с запасом.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:08

  headshaker написав:Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 7.546 млрд грн, из них, в том числе
самых коротких, полугодовых, - 0.5 млрд (лимит) по ставке 10.40 (-0.35)%
полуторагодичных - 3.6 млрд по ставке 11.75 (0)%
двухгодичных - 3.0 млрд по ставке 11.90 (-0.05)%
3.5-годичных - 0.4 млрд по ставке 12.15 (0)%

Снова жесткий лимит на полугодичные бумаги позволил сбить процентную ставку.

Завта будут выплаты 6.3 млрд грн (5.6 млрд погашение и 0.7 млрд процентов). Занятого на выплаты хватит с запасом.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021

Беруть майже все, що дають. Великого ажіотажу не спостерігається.
По коротких могли і не ставити ліміт. Дивно яка величезна різниця між 2-х річками та 3,5 річними паперами. По останніх задовільнили всі заявки, але їх мізер.
Обсяг поданих заявок (879 235 000) (3 666 143 000) (3 339 316 000) (457 348 000)
Обсяг задоволених (500 000 000) (3 566 143 000 (2 987 034 000) (457 348 000)
Кількість виставлених заявок (шт.) 51 37 22 20
Кількість задоволених заявок (шт.) 45 36 16 20

Ну що, від завтра можна трішки вгору. Приблизно до 9 лютого коли будуть продавати доларові папери. А потім вниз, щоб податки заплатити. Але не сприймайте це як прогноз. Це тільки мої хотілки.
У Франківську, що опт, що роздріб приймає долари майже однаково в районі 28,10.
А продають вже по різному 28,17-20-25.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:31

  bred написав:
  Alex2007 написав:
  bred написав:Proofy, видимо что-то знают )
или на межбанке есть цена, но нет покупателей


а может в банке есть цена, но нет євров. :D

тоже вариант
там всегда в наличии, сегодня только не узнавал, 34.20 поднял.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:40

Сегодня уже второй подряд аукцион на котором Минфин устанавливает лимит на продажу коротких бумаг ( 3 и 6 мес ) как следствие доходность по коротким бумагам снизилась.

В целом привлекли 7,6 млрд, завтра погашение на 5,6 млрд, не плохо.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:19

  Proofy написав:там всегда в наличии, сегодня только не узнавал, 34.20 поднял.


есть некоторая вероятность, что в феврале, перед ростом будет небольшая сезонная просадка курса.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:21

zzzzzz
по 6-месячным на графике что-то не то показано (не 10.40%)

я правильно понимаю:
по 2-годичным, до 15.02.23, реальная ставка для клиента 1.5% макс. выходит?

исхожу из свежего прогноза самого дилера №1 вторички овгз (Сити):
https://news.finance.ua/ru/news/-/48617 ... -etom-godu

23,80 - 12 инфляции(2 года) - 10 девал (тот же строк) - 0,5 комиссия (не знаю точно) = 1.3% (за 2 года, в дол. эквиваленте)

Как они умудряются это продавать "нерезам"?
Не, я понимаю, что по трежерям доходность отрицательная, допустим -1% в год будет, а страновые риски? За 1.5% реальной доходности сидеть 2 года в грн. бумагах правительства, которое, с высокой вероятностью, не досидит до осени?
matroSkin
 
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