23,80 - 12 инфляции(2 года) - 10 девал (тот же строк) - 0,5 комиссия (не знаю точно) = 1.3% (за 2 года, в дол. эквиваленте)
Как они умудряются это продавать "нерезам"? Не, я понимаю, что по трежерям доходность отрицательная, допустим -1% в год будет, а страновые риски? За 1.5% реальной доходности сидеть 2 года в грн. бумагах правительства, которое, с высокой вероятностью, не досидит до осени?
Напевне серед тих нерезів є свої, доморощені У 2019 інфляція була 4,1%, а доларова дохідність гривневих ОВДП принесла 30-40%. І що? А в загальному, напевно, у кожного свій інтерес в цих паперах. Хтось спекулює. Хтось заробляє на різниці між вартістю гривні яку залучає і дохідністю паперів. Хтось заробляє на різниці курсів. Комусь просто потрібен папір, що ці гроші "білі". А хтось просто не має інших подібних інструментів для заощадження, та ще й таких які не оподатковуються.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав: Напевне серед тих нерезів є свої, доморощені У 2019 інфляція була 4,1%, а доларова дохідність гривневих ОВДП принесла 30-40%. І що? А в загальному, напевно, у кожного свій інтерес в цих паперах. Хтось спекулює. Хтось заробляє на різниці між вартістю гривні яку залучає і дохідністю паперів. Хтось заробляє на різниці курсів. Комусь просто потрібен папір, що ці гроші "білі". А хтось просто не має інших подібних інструментів для заощадження, та ще й таких які не оподатковуються.
Ну, я же не про 2019 спрашиваю. Там понятно, но так уже не будет (в 2021-22). И не про доместик отмывателей-коррупционеров, которым и в 0% отмыть норм. Вы же не будете отрицать, что у Сити - крупнейшего дилера вторичного рынка овгз - должны быть также и клиенты - реальные нерезы? И мне реально интересно, как они напаривают им наши "длинные" бумаги с такой реальной доходностью. На фоне таких средней паршивости собственных прогнозов по курсу и инфляции. Скажем так, конторы типа ИСУ или Драконов, которые тоже работают с нерезами и ценными бумагами, как минимум, транслируют в эфир курсовой оптимизм. Что-то у меня тут не сходится, но я не настаиваю