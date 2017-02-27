RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7204720572067207
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:48

  matroSkin написав:zzzzzz
по 6-месячным на графике что-то не то показано (не 10.40%)

я правильно понимаю:
по 2-годичным, до 15.02.23, реальная ставка для клиента 1.5% макс. выходит?

исхожу из свежего прогноза самого дилера №1 вторички овгз (Сити):
https://news.finance.ua/ru/news/-/48617 ... -etom-godu

23,80 - 12 инфляции(2 года) - 10 девал (тот же строк) - 0,5 комиссия (не знаю точно) = 1.3% (за 2 года, в дол. эквиваленте)

Как они умудряются это продавать "нерезам"?
Не, я понимаю, что по трежерям доходность отрицательная, допустим -1% в год будет, а страновые риски? За 1.5% реальной доходности сидеть 2 года в грн. бумагах правительства, которое, с высокой вероятностью, не досидит до осени?

Напевне серед тих нерезів є свої, доморощені :-)
У 2019 інфляція була 4,1%, а доларова дохідність гривневих ОВДП принесла 30-40%. І що?
А в загальному, напевно, у кожного свій інтерес в цих паперах. Хтось спекулює. Хтось заробляє на різниці між вартістю гривні яку залучає і дохідністю паперів. Хтось заробляє на різниці курсів. Комусь просто потрібен папір, що ці гроші "білі". А хтось просто не має інших подібних інструментів для заощадження, та ще й таких які не оподатковуються.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 971
З нами з: 23.01.09
Подякував: 736 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:
Напевне серед тих нерезів є свої, доморощені
У 2019 інфляція була 4,1%, а доларова дохідність гривневих ОВДП принесла 30-40%. І що?
А в загальному, напевно, у кожного свій інтерес в цих паперах. Хтось спекулює. Хтось заробляє на різниці між вартістю гривні яку залучає і дохідністю паперів. Хтось заробляє на різниці курсів. Комусь просто потрібен папір, що ці гроші "білі". А хтось просто не має інших подібних інструментів для заощадження, та ще й таких які не оподатковуються.


Ну, я же не про 2019 спрашиваю. Там понятно, но так уже не будет (в 2021-22). И не про доместик отмывателей-коррупционеров, которым и в 0% отмыть норм.
Вы же не будете отрицать, что у Сити - крупнейшего дилера вторичного рынка овгз - должны быть также и клиенты - реальные нерезы?
И мне реально интересно, как они напаривают им наши "длинные" бумаги с такой реальной доходностью. На фоне таких средней паршивости собственных прогнозов по курсу и инфляции. Скажем так, конторы типа ИСУ или Драконов, которые тоже работают с нерезами и ценными бумагами, как минимум, транслируют в эфир курсовой оптимизм. Что-то у меня тут не сходится, но я не настаиваю
matroSkin
 
Повідомлень: 299
З нами з: 14.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7204720572067207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: matroSkin, Ромасик, Realist, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2223, 2224, 2225
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22241 2927720
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 20:20
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7360 1726113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 152825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17843)
26.01.2021 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.