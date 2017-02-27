23,80 - 12 инфляции(2 года) - 10 девал (тот же строк) - 0,5 комиссия (не знаю точно) = 1.3% (за 2 года, в дол. эквиваленте)
Как они умудряются это продавать "нерезам"? Не, я понимаю, что по трежерям доходность отрицательная, допустим -1% в год будет, а страновые риски? За 1.5% реальной доходности сидеть 2 года в грн. бумагах правительства, которое, с высокой вероятностью, не досидит до осени?
Напевне серед тих нерезів є свої, доморощені У 2019 інфляція була 4,1%, а доларова дохідність гривневих ОВДП принесла 30-40%. І що? А в загальному, напевно, у кожного свій інтерес в цих паперах. Хтось спекулює. Хтось заробляє на різниці між вартістю гривні яку залучає і дохідністю паперів. Хтось заробляє на різниці курсів. Комусь просто потрібен папір, що ці гроші "білі". А хтось просто не має інших подібних інструментів для заощадження, та ще й таких які не оподатковуються.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав: Напевне серед тих нерезів є свої, доморощені У 2019 інфляція була 4,1%, а доларова дохідність гривневих ОВДП принесла 30-40%. І що? А в загальному, напевно, у кожного свій інтерес в цих паперах. Хтось спекулює. Хтось заробляє на різниці між вартістю гривні яку залучає і дохідністю паперів. Хтось заробляє на різниці курсів. Комусь просто потрібен папір, що ці гроші "білі". А хтось просто не має інших подібних інструментів для заощадження, та ще й таких які не оподатковуються.
Ну, я же не про 2019 спрашиваю. Там понятно, но так уже не будет (в 2021-22). И не про доместик отмывателей-коррупционеров, которым и в 0% отмыть норм. Вы же не будете отрицать, что у Сити - крупнейшего дилера вторичного рынка овгз - должны быть также и клиенты - реальные нерезы? И мне реально интересно, как они напаривают им наши "длинные" бумаги с такой реальной доходностью. На фоне таких средней паршивости собственных прогнозов по курсу и инфляции. Скажем так, конторы типа ИСУ или Драконов, которые тоже работают с нерезами и ценными бумагами, как минимум, транслируют в эфир курсовой оптимизм. Что-то у меня тут не сходится, но я не настаиваю
matroSkin написав: Скажем так, конторы типа ИСУ или Драконов, которые тоже работают с нерезами и ценными бумагами, как минимум, транслируют в эфир курсовой оптимизм. Что-то у меня тут не сходится, но я не настаиваю
Цей курсовий оптимізм заснований частково на результаті інтересу нерезів до наших ОВДП, частково на високій ціні нашої експортної продукції на світових ринках. Також додалось те, що заробітчани не стали суттєво менше пересилати коштів і те, що споживчий попит зменшився через наслідки коронавірусу. (Тобто люди не спішать витрачати заощаджене) Виходить, що цей курсовий оптимізм не тримається на якомусь одному, єдиному факторі. І ІСУ та Дракони просто аналітично оцінюють ситуацію. В будь якому випадку, я більш ніж впевнений, що великі гроші не йдуть туди де не мають гарантій або "арґументів" які можна застосувати, щоб ці гарантії отримати. У нас можливо і не такі вже великі амплітуди коливання гривні до долара, зате вони доволі швидкі в часі (висока частота) і дають можливість заробити. Тому будь-хто, хто приходить в наші папери, обов'язково уважно вивчає час для входу та виходу. А як ви вважаєте, зараз поганий час для того, щоб поміняти валюту і купити гривневі папери? Звичайно, було б краще по 29. Але як бачите, проху не має для такого ривка.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
matroSkin написав: Скажем так, конторы типа ИСУ или Драконов, которые тоже работают с нерезами и ценными бумагами, как минимум, транслируют в эфир курсовой оптимизм. Что-то у меня тут не сходится, но я не настаиваю
Цей курсовий оптимізм заснований частково на результаті інтересу нерезів до наших ОВДП, частково на високій ціні нашої експортної продукції на світових ринках. Також додалось те, що заробітчани не стали суттєво менше пересилати коштів і те, що споживчий попит зменшився через наслідки коронавірусу. (Тобто люди не спішать витрачати заощаджене) Виходить, що цей курсовий оптимізм не тримається на якомусь одному, єдиному факторі. І ІСУ та Дракони просто аналітично оцінюють ситуацію.
Посмотрим утром статистику как идут сборы в бюджет. На моменте осталось 4 рабочих дня, собрано всего 31 млрд грн. Пусть январь, пусть карантин, но все же. В январе 2020 собрали почти 51 млрд грн. Сейчас за оставшихся 4 рабочих дня нужно собрать 25+ млрд, учитывая, что бюджет 2021 больше, чем 2020 номинално на 10-15%.
Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.
Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.
Zebra написав:Посмотрим утром статистику как идут сборы в бюджет. На моменте осталось 4 рабочих дня, собрано всего 31 млрд грн. Пусть январь, пусть карантин, но все же. В январе 2020 собрали почти 51 млрд грн. Сейчас за оставшихся 4 рабочих дня нужно собрать 25+ млрд, учитывая, что бюджет 2021 больше, чем 2020 номинално на 10-15%.
подскажите плиз - а разве есть какой-то сайт, где сборы в бюджет можно смотреть почти в реалтайме ?