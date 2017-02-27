Додано: Сер 27 січ, 2021 09:35

Zebra написав: Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.



Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране. Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.

Якби все було так прямолінійно як ви пишете, я б із вами погодився.А тепер подивіться на минулий рік і зробіть висновки. Так, кількість грошей виросла, але курс ні (я веду мову про період літо, осінь та грудень якраз коли почались проблеми із бюджетом). Це свідчить про те, що ці гроші в даній конкретній ситуації не створюють такого тиску на курс як було раніше. Ті хто заощаджує в лонг тепер довго думають перед тим як купити долар по 28 і поставити його на депозит під 1,5-2%. Адже як ми побачили, що гривня може як і знецінюватись так і дорожчати, і впливали на ці коливання не самі українці а нерезиденти.Тому рішення однозначно купувати валюту на вільну чи "свіжу" гривню перейшло із розряду "однозначно" в розряд "подумаю".Я погоджуюсь. що із бюджетом колосальні проблеми. Тому потрібно бути на сторожі. Але говорити про ракету "туземун" поки що передчасно.Франківськ 28,12/28,20-22