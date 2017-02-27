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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 09:03
Zebra написав:
Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.
Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.
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Zebra написав:
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
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Додано: Сер 27 січ, 2021 09:30
Zebra написав:Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.
Так і робить більшість)) :
Обсяг депозитного портфеля банків у національній валюті у 2020 році зріс на 30,7%, у тому числі обсяг гривневих коштів бізнесу збільшився на 35%, повідомляє НБУ.
«Гривневі вклади домогосподарств зросли на 26,4%, це — найвищі темпи зростання з 2010 року. Валютні вклади населення також зросли на 2,2% у доларовому еквіваленті. Завдяки активнішому зростанню гривневих вкладів рівень доларизації депозитів населення знизився за рік на 0,9 в. п. до 41%»
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Додано: Сер 27 січ, 2021 09:35
Zebra написав:
Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.
Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.
Якби все було так прямолінійно як ви пишете, я б із вами погодився.
А тепер подивіться на минулий рік і зробіть висновки. Так, кількість грошей виросла, але курс ні (я веду мову про період літо, осінь та грудень якраз коли почались проблеми із бюджетом). Це свідчить про те, що ці гроші в даній конкретній ситуації не створюють такого тиску на курс як було раніше. Ті хто заощаджує в лонг тепер довго думають перед тим як купити долар по 28 і поставити його на депозит під 1,5-2%. Адже як ми побачили, що гривня може як і знецінюватись так і дорожчати, і впливали на ці коливання не самі українці а нерезиденти.
Тому рішення однозначно купувати валюту на вільну чи "свіжу" гривню перейшло із розряду "однозначно" в розряд "подумаю".
Я погоджуюсь. що із бюджетом колосальні проблеми. Тому потрібно бути на сторожі. Але говорити про ракету "туземун" поки що передчасно.
Франківськ 28,12/28,20-22
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Сер 27 січ, 2021 09:52
В такой нестабильной стране третьего мира как Украина, доллар надо покупать всегда и без всяких раздумий. Чтобы спать спокойней.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:37
Realist написав:
А тепер подивіться на минулий рік і зробіть висновки. Так, кількість грошей виросла, але курс ні (я веду мову про період літо, осінь та грудень якраз коли почались проблеми із бюджетом). Це свідчить про те, що ці гроші в даній конкретній ситуації не створюють такого тиску на курс як було раніше. Адже як ми побачили, що гривня може як і знецінюватись так і дорожчати, і впливали на ці коливання не самі українці а нерезиденти.
То что курс не вырос свидетельствует о том, что $ и гривну печатают синхронно. Курс может и оставаться стабильным, а вот цены вырастают и ещё вырастут на все.
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Елена8
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:40
jump написав: Zebra написав:
Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.
Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.
пророк
Zebra написав:
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Он не указал год в своем прогнозе. А там после каждого месяца он вполне может быть разным.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:41
Zebra написав:
Если бюджет начнет снова сходу проваливаться, более чем уверен, 2021 будет годом сплошного печатанья гривны для латания дыр и выплат старых долгов. Курс улетит в космос.
бюджет это ещё не все деньги страны, курс обвалится 1. либо когда перестанут возвращать долги (маловероятно), 2. либо когда перестанут давать в долг. Просто валить курс (потому что в бюджете дырка) равносильно выстрелу в ногу, инвесторы увидят как коллеги зашли па 28 а вышли па 35 и потеряют на долгие годы всякий интерес к бумагам.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:45
Елена8 написав: Realist написав:
А тепер подивіться на минулий рік і зробіть висновки. Так, кількість грошей виросла, але курс ні (я веду мову про період літо, осінь та грудень якраз коли почались проблеми із бюджетом). Це свідчить про те, що ці гроші в даній конкретній ситуації не створюють такого тиску на курс як було раніше. Адже як ми побачили, що гривня може як і знецінюватись так і дорожчати, і впливали на ці коливання не самі українці а нерезиденти.
То что курс не вырос свидетельствует о том, что $ и гривну печатают синхронно. Курс может и оставаться стабильным, а вот цены вырастают и ещё вырастут на все.
Учитывайте также, что в результате локдаунов упала оборачиваемость гривны. Это в какой-то степени нивелировало рост денежной массы.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:49
Zebra написав:
На моменте осталось 4 рабочих дня, собрано всего 31 млрд грн. Пусть январь, пусть карантин, но все же. В январе 2020 собрали почти 51 млрд
Я просто прошел по приведенной здесь ссылке и очень удивился.
Только я вижу, что на данный момент собрано 51.9?
Ладно, текущие данные у Вас могли быть устаревшими, но в прошлом январе на текущую дату собрано меньше 30. Так данные устареть не могли.
Остается 10% от плана, что соответствует оставшимся календарным дням.
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