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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7207720872097210>
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:30

  Сибарит написав:
  Zebra написав:На моменте осталось 4 рабочих дня, собрано всего 31 млрд грн. Пусть январь, пусть карантин, но все же. В январе 2020 собрали почти 51 млрд

Я просто прошел по приведенной здесь ссылке и очень удивился.
Только я вижу, что на данный момент собрано 51.9?
Ладно, текущие данные у Вас могли быть устаревшими, но в прошлом январе на текущую дату собрано меньше 30. Так данные устареть не могли.
Остается 10% от плана, что соответствует оставшимся календарным дням.


Справедливости ради надо сказать, что вчера там (https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2021-2) действительно были совсем другие цифры. Изменения на два десятка млрд за одну ночь - либо чудеса, либо исправление ошибок. Первое - маловероятно, второе не красит составителей отчета. Впрочем, -- бывает все.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Изменения на два десятка млрд за одну ночь - либо чудеса, либо исправление ошибок.
Изменения 20 355 млн по налоговым органам.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.01.2021.................28,1639
Доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После чуть затянувшегося утреннего кофе выросли на копейку. Незадолго до 11, когда обычно на рынке появляются серьезные игроки, снова выросли на копейку. И после 11-30 прибавили полкопейки.
Упавший на ночь доллар с утра растет, но вчерашнего уровня еще не достиг.
Справочный курс встретили котировками 28.1650 - 28.1850, что на 2.5 копейки выше открытия.
Сессия пока выглядит спокойной, рост очень плавный с большими паузами.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Рост произошел за счет расходов казначейства и инкассации. Объем инкассации был очень точно компенсирован умеренным ростом объема суточных сертификатов.

В понедельник объем МБ уменьшился с 414.1 до 382.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило практически не изменившийся спрос.

headshaker
Я оговорил возможность устаревания текущих данных, но сравнение с некорректной цифрой прошлого года (за весь месяц?) все равно выглядит манипуляцией.
Большие скачки мы наблюдаем не первый раз. Это не чудеса. В казначействе открыто огромное количество счетов для разных поборов. Средства на них аккумулируются и поступают на счета бюджета с задержкой и крупными порциями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:39

  fin написав:В такой нестабильной стране третьего мира как Украина, доллар надо покупать всегда и без всяких раздумий. Чтобы спать спокойней.

Вы забыли перелогиниться.
Как же "покупать всегда", ведь весной будет 27?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:47

  Сибарит написав:
  Zebra написав:На моменте осталось 4 рабочих дня, собрано всего 31 млрд грн. Пусть январь, пусть карантин, но все же. В январе 2020 собрали почти 51 млрд

Я просто прошел по приведенной здесь ссылке и очень удивился.
Только я вижу, что на данный момент собрано 51.9?
Ладно, текущие данные у Вас могли быть устаревшими, но в прошлом январе на текущую дату собрано меньше 30. Так данные устареть не могли.
Остается 10% от плана, что соответствует оставшимся календарным дням.

Друже Сибарит, не надо передергивать...
По ссылке вчера были поступления в бюджет (первая цифра) 31170,4 млн.грн, а сегодня - уже 51919,6 млн.грн (на 12:45).
У нас как-то... очень интересно собирают налоги (точнее, отображают их).
Кстати, никого не смущает цифра по Единому соц.взносу? ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:59

  Искатель написав:
  fin написав:В такой нестабильной стране третьего мира как Украина, доллар надо покупать всегда и без всяких раздумий. Чтобы спать спокойней.

Вы забыли перелогиниться.
Как же "покупать всегда", ведь весной будет 27?


И сейчас, и весной. Будет по 27 - отлично.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:19

  Искатель написав:
  fin написав:В такой нестабильной стране третьего мира как Украина, доллар надо покупать всегда и без всяких раздумий. Чтобы спать спокойней.

Вы забыли перелогиниться.
Как же "покупать всегда", ведь весной будет 27?
Так точно, будет. Я никуда не спешу, подожду до 27 и тогда начну закупку.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:31

  stryzhko написав:
Zebra написав:Меняйте валюту на гривну, скупайте ОВГЗ, оптимизм шагает по стране.

Так і робить більшість)) :

Обсяг депозитного портфеля банків у національній валюті у 2020 році зріс на 30,7%, у тому числі обсяг гривневих коштів бізнесу збільшився на 35%, повідомляє НБУ.

«Гривневі вклади домогосподарств зросли на 26,4%, це — найвищі темпи зростання з 2010 року. Валютні вклади населення також зросли на 2,2% у доларовому еквіваленті. Завдяки активнішому зростанню гривневих вкладів рівень доларизації депозитів населення знизився за рік на 0,9 в. п. до 41%»

Шагает,но ненадолго.Умная администрация цЫрка с таким рейтингом уже паковала бы вещи,как умница Арчибальд Арчибальдович.В лучшем случае,крепкую,вернее,не пикирующую гривну мы ещё увидим этим летом.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то уже и карантин закончился, а ракета всё не летит.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:48

  Искатель написав:
  Сибарит написав:
  Zebra написав:На моменте осталось 4 рабочих дня, собрано всего 31 млрд грн. Пусть январь, пусть карантин, но все же. В январе 2020 собрали почти 51 млрд

Я просто прошел по приведенной здесь ссылке и очень удивился.
Только я вижу, что на данный момент собрано 51.9?
Ладно, текущие данные у Вас могли быть устаревшими, но в прошлом январе на текущую дату собрано меньше 30. Так данные устареть не могли.
Остается 10% от плана, что соответствует оставшимся календарным дням.

Друже Сибарит, не надо передергивать...
По ссылке вчера были поступления в бюджет (первая цифра) 31170,4 млн.грн, а сегодня - уже 51919,6 млн.грн (на 12:45).
У нас как-то... очень интересно собирают налоги (точнее, отображают их).
Кстати, никого не смущает цифра по Единому соц.взносу? ...

Ну теоретично, це може бути правдою, що вони акумулювали максимум коштів на всіх існуючих рахунках і одночасно перевели на ЄКР саме до дня народження Лідера нації. :)
А якщо серйозно, то в районі 23-го виплачують аванс за січень, а це, якщо брати суму військового збору з Вашого пруфу, десь 14,5млрд ПДФО.
Щодо ЄСВ, то це може бути норма, тому що січень- винятковий місяць, так як 2-а половина зарплати за попередній місяць(грудень) і відповідно платежі по ній виплачуються в грудні. Відпоідно ЄСВ у січні перераховують в бюджет тільки по авансу за січень, так що тут варто порівнювати виключно із січнями попередніх років.
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