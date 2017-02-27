Додано: Сер 27 січ, 2021 12:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

27.01.2021.................28,1639

Доллар прибавил 1 копейку.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После чуть затянувшегося утреннего кофе выросли на копейку. Незадолго до 11, когда обычно на рынке появляются серьезные игроки, снова выросли на копейку. И после 11-30 прибавили полкопейки.

Упавший на ночь доллар с утра растет, но вчерашнего уровня еще не достиг.

Справочный курс встретили котировками 28.1650 - 28.1850, что на 2.5 копейки выше открытия.

Сессия пока выглядит спокойной, рост очень плавный с большими паузами.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Рост произошел за счет расходов казначейства и инкассации. Объем инкассации был очень точно компенсирован умеренным ростом объема суточных сертификатов.



В понедельник объем МБ уменьшился с 414.1 до 382.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило практически не изменившийся спрос.



headshaker

Я оговорил возможность устаревания текущих данных, но сравнение с некорректной цифрой прошлого года (за весь месяц?) все равно выглядит манипуляцией.

Большие скачки мы наблюдаем не первый раз. Это не чудеса. В казначействе открыто огромное количество счетов для разных поборов. Средства на них аккумулируются и поступают на счета бюджета с задержкой и крупными порциями.