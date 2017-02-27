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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7207720872097210
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:50

Готовьтесь платить дань и все доказывать за все годы независимости, еще и за своих отцов и дедов!
https://news.finance.ua/ru/news/-/48621 ... a-etot-god
Оманские оффшоры скудеют и американская мама уже миллионы потратила. Хлопцы пошли вразнос.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:12

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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:15

  hxbbgaf написав:Готовьтесь платить дань и все доказывать за все годы независимости, еще и за своих отцов и дедов!
https://news.finance.ua/ru/news/-/48621 ... a-etot-god
Оманские оффшоры скудеют и американская мама уже миллионы потратила. Хлопцы пошли вразнос.

Для "илиты" откашлять 5-10% - слишком много
Пересичные могут задекларировать разве что долги

Очередной "законопроект" про гиперлуп

Но то, что "люди - это новая нефть", и попытки постричь пересичных любым способом (тарифами, "нологами", абонплатами, "доп. услугами", ещё какой-нибудь данью) будут - это факт
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