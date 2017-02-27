Готовьтесь платить дань и все доказывать за все годы независимости, еще и за своих отцов и дедов!
https://news.finance.ua/ru/news/-/48621 ... a-etot-god
Оманские оффшоры скудеют и американская мама уже миллионы потратила. Хлопцы пошли вразнос.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:50
Готовьтесь платить дань и все доказывать за все годы независимости, еще и за своих отцов и дедов!
https://news.finance.ua/ru/news/-/48621 ... a-etot-god
Оманские оффшоры скудеют и американская мама уже миллионы потратила. Хлопцы пошли вразнос.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:15
Для "илиты" откашлять 5-10% - слишком много
Пересичные могут задекларировать разве что долги
Очередной "законопроект" про гиперлуп
Но то, что "люди - это новая нефть", и попытки постричь пересичных любым способом (тарифами, "нологами", абонплатами, "доп. услугами", ещё какой-нибудь данью) будут - это факт
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:25
да, сам ждал роста 5-10 коп, но откупа так и не сделал
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 27 січ, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:28
34.12 сегодня, начал откуп
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:50
как показывает практика бантустанов, проводящих такие "нулевую декларацию", которая вовсе не нулевая... они после провала первой легализации, будут проводить их каждый год, пока не сделают действительно привлекательные условия.
без соприкосновения с пирамидой овгз и гривной, которые кратно обвалятся от любого шороха на внешних рынках.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.01.2021..........28.01.2021
дата розрахунку..............26.01.2021...........27.01.2021
Євро.................................34,1897................34,1207...-0.2%
Долар США......................28,1524................28,1652...+0.05%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После чуть затянувшегося утреннего кофе выросли на копейку. Незадолго до 11, когда обычно на рынке появляются серьезные игроки, снова выросли на копейку. И после 11-30 прибавили полкопейки.
Упавший на ночь доллар с утра растет, но вчерашнего уровня еще не достиг.
Справочный курс встретили котировками 28.1650 - 28.1850, что на 2.5 копейки выше открытия.
Сессия пока выглядит спокойной, рост очень плавный с большими паузами.
После 12 опустились на полкопейки. После раннего обеда выросли на копейку и решили больше никуда не ходить.
В мире доллар продолжил рост и сейчас находится чуть выше вчерашнего среднего уровня, но ниже пика.
Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1900. За день выросли на 3 копейки относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 24.5984 (+26) +357
2019 - 27.8173 (+3) +35
2018 - 28.5486 (-20)
2017 - 27.1922 (-2)
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:21
Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.
Ліквідність банківського сектору перевищує 190 млрд. гривень. Зокрема, вкладення банків у депозитні сертифікати НБУ з початку року становлять в середньому 134 млрд. гривень, обсяг коштів на коррахунках в НБУ – 56,3 млрд. гривень, що відповідає чинному нормативу обов’язкових резервів (54,3 млрд. гривень). Заборгованість платоспроможних банків за строковими кредитами рефінансування збільшилася з початку року на 5,6% до 67,5 млрд. гривень.
Водночас кредитна активність банків залишається досить низькою. Обсяг гривневих корпоративних кредитів банків у грудні скоротився до 421 млрд. гривень, що на 1,7% нижче від попереднього місяця та 4,3% від попереднього року. Обсяг таких кредитів банків на сьогодні фактично відповідає обсягу вкладень банків у гривневі ОВДП – 419,1 млрд. гривень, які практично не містять кредитного ризику, тоді як доходність за ними перевищує ставки за новими корпоративними кредитами банків в гривні. Вкладення банків у валютні ОВДП становлять 33% від обсягу їх корпоративного портфелю кредитів в іноземній валюті.
Такі тенденції свідчать про необхідність перегляду моделі роботи банківської системи України та запровадження стимулів для спрямування кредитних ресурсів банків на розвиток економіки. Одним із кроків у цьому напрямі є спрощення вимог до оцінки банками кредитних ризиків, що відображено у змінах до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженими постановою Правління НБУ від 26 січня 2021 року № 8.
Зокрема, за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» станом на 25.01.2021 банками-учасниками було видано понад 8 тис позик на загальну суму майже 19 млрд. гривень. Водночас на інвестиційні цілі та антикризову підтримку підприємств було спрямовано менше 40% від обсягу позик за програмою, тоді як понад 60% - на рефінансування існуючої заборгованості.
На черговому аукціоні з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 26.01.2021, Міністерством фінансів було залучено 7,5 млрд. гривень до державного бюджету. При цьому, середньозважена ставка за державними запозиченнями під час останнього аукціону становила 11,6%, що майже удвічі перевищує облікову ставку НБУ (6%), рішення щодо збереження якої на поточному рівні було прийнято Правлінням минулого тижня. Найбільший попит на ОВДП цього тижня (6,6 млрд. гривень) був сформований на строках 1,5 та 2 роки, а дохідність за ними була майже на 2 відсоткові пункти вище, ніж на відповідну дату минулого року.
Станом на кінець 2020 р. прямий державний борг України становив 79,9 млрд. доларів США, або близько 57% ВВП. Зростання прямого державного боргу за рік становило 5,6 млрд. доларів США (або +12,3% ВВП). Основна причина зростання відносного рівня боргу – девальвація обмінного курсу гривні на 19% за рік. Частка державного боргу номінованого в іноземній валюті нині становить 62%.
Слід зазначити, що відносне значення рівня державного боргу України (57% ВВП) є нижчим, ніж в аналогічній групі країн з ринками, що формуються (62,2% ВВП), і помітно нижчим за середньосвітові показники (98,7% ВВП). Відносний рівень гарантованого державою боргу станом на кінець 2020 р. становив 7,3% ВВП (приріст 1,3% ВВП за рік, середній рівень за 2014-2019рр – 9,7% ВВП). 70% гарантованого державою боргу припадає на борг НБУ перед МВФ.
Основні тези які я собі відмітив.
Банківська система стабільна, але не ефективна. Грошей багато, але вони не працюють і не приносять користі країні. Що в наших умовах дуже марнотратно. Потрібно йти на зменшення вимог до позичальників, але ми не знаємо чим це відгукнеться в майбутньому і які наслідки для банків це матиме.
Наші гривневі запозичення подорожчали майже на 2% Розмір державного боргу не є критичний (в порівнянні). Співвідношення боргу гривня/валюта 1/3 гривня/2/3 валюта.
Потрібно якось запускати економіку. Але навіть дешеві кредити які видані бізнесу на 60% пішли не в інвестиції, а в здешевлення обслуговування попередніх боргів.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Liquidity trap.
https://fi202x.blogspot.com/
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