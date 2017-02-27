Додано: Сер 27 січ, 2021 16:21

Сибарит написав: С особым интересом я мониторю объемы депосертификатов. Это свободные деньги банков, которые некуда деть, кроме как отнести в НБУ под минимально возможный процент. Пока есть этот навес, говорить о дефиците денег не приходится. За почти 2 года снижение учетной ставки в 3 раза не только не привело к сокращению этого навеса, но мы наблюдаем кратный его рост. Вряд ли это стоит объяснять исключительно учетной ставкой, но попробовать можно. Ситуация кажется парадоксальной только на первый взгляд. Снижение учетной ставки вызывает ожидание снижения цены кредитов среди заемщиков, они уже не согласны привлекать под старые высокие проценты. Но снижение ставок по кредитам неуклонно ведет к ужесточению оценки рисков заемщика. Тот, кто мог бы рассчитывать на кредит по высокой ставке, кредиту по низкой не соответствует. Эта проблема существует не первый год и быстрого решения не имеет. И уж точно не решается исключительно монетарными методами. С особым интересом я мониторю объемы депосертификатов. Это свободные деньги банков, которые некуда деть, кроме как отнести в НБУ под минимально возможный процент. Пока есть этот навес, говорить о дефиците денег не приходится. За почти 2 года снижение учетной ставки в 3 раза не только не привело к сокращению этого навеса, но мы наблюдаем кратный его рост. Вряд ли это стоит объяснять исключительно учетной ставкой, но попробовать можно. Ситуация кажется парадоксальной только на первый взгляд. Снижение учетной ставки вызывает ожидание снижения цены кредитов среди заемщиков, они уже не согласны привлекать под старые высокие проценты. Но снижение ставок по кредитам неуклонно ведет к ужесточению оценки рисков заемщика. Тот, кто мог бы рассчитывать на кредит по высокой ставке, кредиту по низкой не соответствует.

Сибарит написав: Что касается привлечения Минфином, тут немного другой случай. Мы, наблюдая со стороны, разделились на 2 лагеря. Одни ужасаются объему привлечений, говоря о долговой пирамиде, а другие воспринимают малейшее снижение темпов привлечения как провал Минфина. У некоторых получается пребывать в обоих лагерях одновременно Истина, как обычно, где-то не там. Привлекать нужно ровно столько, сколько нужно. При этом совершенно не обязательно делать это равномерно. Во первых, нужно оптимизировать долги по срокам погашения, а во вторых, нужно иметь стратегию поведения на рынке, которая позволяет торговаться. Были периоды, когда темпы снижались. Ограничивая время от времени свои аппетиты, у Минфина получилось изрядно снизить ставки и нормализовать кривую доходности. В итоге потом добрали и первоочередные потребности удовлетворили. У Минфина с долгами все в порядке.

С поддержкой "реального сектора" все совсем сложно. В Канаде есть поговрка: "Накормленный медведь - мертвый медведь". Что касается привлечения Минфином, тут немного другой случай.У некоторых получается пребывать в обоих лагерях одновременноИстина, как обычно, где-то не там. Привлекать нужно ровно столько, сколько нужно. При этом совершенно не обязательно делать это равномерно. Во первых, нужно оптимизировать долги по срокам погашения, а во вторых, нужно иметь стратегию поведения на рынке, которая позволяет торговаться. Были периоды, когда темпы снижались. Ограничивая время от времени свои аппетиты,В итоге потом добрали и первоочередные потребности удовлетворили. У Минфина с долгами все в порядке.С поддержкой "реального сектора" все совсем сложно. В Канаде есть поговрка: "Накормленный медведь - мертвый медведь".

Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.Ліквідність банківського сектору перевищує 190 млрд. гривень.гривень, обсяг коштів на коррахунках в НБУ – 56,3 млрд. гривень, що відповідає чинному нормативу обов’язкових резервів (54,3 млрд. гривень). Заборгованість платоспроможних банків за строковими кредитами рефінансування збільшилася з початку року на 5,6% до 67,5 млрд. гривень.Водночас кредитна активність банків залишається досить низькою. Обсяг гривневих корпоративних кредитів банків у грудні скоротився до 421 млрд. гривень, що на 1,7% нижче від попереднього місяця та 4,3% від попереднього року., тоді як доходність за ними перевищує ставки за новими корпоративними кредитами банків в гривні. Вкладення банків у валютні ОВДП становлять 33% від обсягу їх корпоративного портфелю кредитів в іноземній валюті., що відображено у змінах до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженими постановою Правління НБУ від 26 січня 2021 року № 8.Зокрема, за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» станом на 25.01.2021 банками-учасниками було видано понад 8 тис позик на загальну суму майже 19 млрд. гривень.На черговому аукціоні з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 26.01.2021, Міністерством фінансів було залучено 7,5 млрд. гривень до державного бюджету., рішення щодо збереження якої на поточному рівні було прийнято Правлінням минулого тижня. Найбільший попит на ОВДП цього тижня (6,6 млрд. гривень) був сформований на строках 1,5 та 2 роки, аСтаном на кінець 2020 р. прямий державний борг України становив 79,9 млрд. доларів США, або близько 57% ВВП. Зростання прямого державного боргу за рік становило 5,6 млрд. доларів США (або +12,3% ВВП). О. Частка державного боргу номінованого в іноземній валюті нині становить 62%.(62,2% ВВП), і помітно нижчим за середньосвітові показники (98,7% ВВП). Відносний рівень гарантованого державою боргу станом на кінець 2020 р. становив 7,3% ВВП (приріст 1,3% ВВП за рік, середній рівень за 2014-2019рр – 9,7% ВВП). 70% гарантованого державою боргу припадає на борг НБУ перед МВФ.Основні тези які я собі відмітив.Банківська система стабільна, але не ефективна. Грошей багато, але вони не працюють і не приносять користі країні. Що в наших умовах дуже марнотратно. Потрібно йти на зменшення вимог до позичальників, але ми не знаємо чим це відгукнеться в майбутньому і які наслідки для банків це матиме.Наші гривневі запозичення подорожчали майже на 2% Розмір державного боргу не є критичний (в порівнянні). Співвідношення боргу гривня/валюта 1/3 гривня/2/3 валюта.Потрібно якось запускати економіку. Але навіть дешеві кредити які видані бізнесу на 60% пішли не в інвестиції, а в здешевлення обслуговування попередніх боргів.