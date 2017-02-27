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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7208720972107211
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51

  Realist написав:Водночас на інвестиційні цілі та антикризову підтримку підприємств було спрямовано менше 40% від обсягу позик за програмою, тоді як понад 60% - на рефінансування існуючої заборгованості.

Т.е. перепаковали старый мусор в "5-7-9"
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Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:56

Сегодня возместили НДС на 4 919,5 млн гривень. Будет топливо на завтра.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:16

  Вкладчик1234 написав:
  Realist написав:Водночас на інвестиційні цілі та антикризову підтримку підприємств було спрямовано менше 40% від обсягу позик за програмою, тоді як понад 60% - на рефінансування існуючої заборгованості.

Т.е. перепаковали старый мусор в "5-7-9"
PROFIT!

Ну тут двояке трактування.
З одного боку зменшили витрати на обслуговування боргів. Якщо це такі невеликі виробництва які зараз продукує наприклад Єфіменко із Біофарми чи Хмельницький із Юніт Сіті, то тут питань не має. Вони нам потрібні. Вони створюють додаткову вартість.
Але ж з іншого боку тут є можливість для "цікавих" дій. Ви досі дорого платите по кредитах? Тоді ми йдемо до вас (дамо вам дешевий кредит щоб перекредитуватись). Не за дякую звичайно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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