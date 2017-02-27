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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7208720972107211
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:16

  Вкладчик1234 написав:
  Realist написав:Водночас на інвестиційні цілі та антикризову підтримку підприємств було спрямовано менше 40% від обсягу позик за програмою, тоді як понад 60% - на рефінансування існуючої заборгованості.

Т.е. перепаковали старый мусор в "5-7-9"
PROFIT!

Ну тут двояке трактування.
З одного боку зменшили витрати на обслуговування боргів. Якщо це такі невеликі виробництва які зараз продукує наприклад Єфіменко із Біофарми чи Хмельницький із Юніт Сіті, то тут питань не має. Вони нам потрібні. Вони створюють додаткову вартість.
Але ж з іншого боку тут є можливість для "цікавих" дій. Ви досі дорого платите по кредитах? Тоді ми йдемо до вас (дамо вам дешевий кредит щоб перекредитуватись). Не за дякую звичайно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:39

  Striker написав:Сегодня возместили НДС на 4 919,5 млн гривень. Будет топливо на завтра.


нит
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:16

  sailed написав:Что-то уже и карантин закончился, а ракета всё не летит.

Я так и не понял почему кто-то думал что карантин способен замедлить или отсрочить ракету.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:38

Мне тоже кажется, что карантин замедляет оборот денег и не способствует работе импортёров.
farm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:17

  farm написав:Мне тоже кажется, что карантин замедляет оборот денег и не способствует работе импортёров.

В связи с этим и да бы наверстать прибыль , полимеры сделали дефицитом в Украине и подорожали они на около 30-40 % за декабрь-январь...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дефицит чего-либо всегда ведёт к росту цены этого чего-либо. Наглядно проиллюстрированно Аркадием Исаковичем.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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