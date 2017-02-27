Додано: Сер 27 січ, 2021 20:20

Realist написав: Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина. Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.

Проблема избыточной ликвидности лежит на поверхности и видна невооруженным взглядомУвы, но ослабление требований к качеству заемщиков, на мой взгляд, не лучшее решение проблемы.Это лечение симптомов, а причины глубже и находятся вне компетенции НБУ. К тому же банки сами заинтересованы в качестве своего кредитного портфеля, поэтому они не кинутся кредитовать кого попало под ставки, не соответствующие уровню риска, даже если полностью убрать контроль.Проблема в том, что у нас очень слабо обновляется бизнес и отсутствуют механизмы оздоровления.Если посмотрим на США, там следят за уровнем безработицы, как и у нас, но главным критерием состояния экономики является создание новых рабочих мест. Удерживаться на высоком уровне этот показатель не может без закрытия старых. В свете возможности кредитования это означает, что на место не справившихся с кредитной нагрузкой предприятий приходят новые с чистой историей, которых можно кредитовать.У нас не соблюдается главное правило бизнеса: лошадь сдохла - слезь.Мы психологически не готовы его соблюдать. Вспомните, сколько паники было, когда массово стали закрываться "спящие" ФОПы.Увы, но это надолго