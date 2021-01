Додано: Сер 27 січ, 2021 21:15

The US Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC) unveiled on Wednesday that it opted to keep key interest rates unchanged at the targeted range of 0.00-0.25%



JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка.

"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan.

При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна