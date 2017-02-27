Realist написав:Водночас на інвестиційні цілі та антикризову підтримку підприємств було спрямовано менше 40% від обсягу позик за програмою, тоді як понад 60% - на рефінансування існуючої заборгованості.
Т.е. перепаковали старый мусор в "5-7-9" PROFIT!
Ну тут двояке трактування. З одного боку зменшили витрати на обслуговування боргів. Якщо це такі невеликі виробництва які зараз продукує наприклад Єфіменко із Біофарми чи Хмельницький із Юніт Сіті, то тут питань не має. Вони нам потрібні. Вони створюють додаткову вартість. Але ж з іншого боку тут є можливість для "цікавих" дій. Ви досі дорого платите по кредитах? Тоді ми йдемо до вас (дамо вам дешевий кредит щоб перекредитуватись). Не за дякую звичайно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.
Проблема избыточной ликвидности лежит на поверхности и видна невооруженным взглядом Увы, но ослабление требований к качеству заемщиков, на мой взгляд, не лучшее решение проблемы. Это лечение симптомов, а причины глубже и находятся вне компетенции НБУ. К тому же банки сами заинтересованы в качестве своего кредитного портфеля, поэтому они не кинутся кредитовать кого попало под ставки, не соответствующие уровню риска, даже если полностью убрать контроль. Проблема в том, что у нас очень слабо обновляется бизнес и отсутствуют механизмы оздоровления. Если посмотрим на США, там следят за уровнем безработицы, как и у нас, но главным критерием состояния экономики является создание новых рабочих мест. Удерживаться на высоком уровне этот показатель не может без закрытия старых. В свете возможности кредитования это означает, что на место не справившихся с кредитной нагрузкой предприятий приходят новые с чистой историей, которых можно кредитовать. У нас не соблюдается главное правило бизнеса: лошадь сдохла - слезь. Мы психологически не готовы его соблюдать. Вспомните, сколько паники было, когда массово стали закрываться "спящие" ФОПы. Увы, но это надолго
The US Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC) unveiled on Wednesday that it opted to keep key interest rates unchanged at the targeted range of 0.00-0.25%
PS: JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка. "Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan. При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна
zРадио написав:The US Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC) unveiled on Wednesday that it opted to keep key interest rates unchanged at the targeted range of 0.00-0.25%
PS: JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка. "Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan. При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна
поки низьки ставки для дешевого перепозичування клоунам не будуть потрібні, будуть позичати дорого, коли ФЕД почне пилососити долар
Realist написав:Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.
Проблема избыточной ликвидности лежит на поверхности и видна невооруженным взглядом Увы, но ослабление требований к качеству заемщиков, на мой взгляд, не лучшее решение проблемы. Это лечение симптомов, а причины глубже и находятся вне компетенции НБУ. К тому же банки сами заинтересованы в качестве своего кредитного портфеля, поэтому они не кинутся кредитовать кого попало под ставки, не соответствующие уровню риска, даже если полностью убрать контроль. Проблема в том, что у нас очень слабо обновляется бизнес и отсутствуют механизмы оздоровления. Если посмотрим на США, там следят за уровнем безработицы, как и у нас, но главным критерием состояния экономики является создание новых рабочих мест. Удерживаться на высоком уровне этот показатель не может без закрытия старых. В свете возможности кредитования это означает, что на место не справившихся с кредитной нагрузкой предприятий приходят новые с чистой историей, которых можно кредитовать. У нас не соблюдается главное правило бизнеса: лошадь сдохла - слезь. Мы психологически не готовы его соблюдать. Вспомните, сколько паники было, когда массово стали закрываться "спящие" ФОПы. Увы, но это надолго
Нуууу... Штаты, значит, вооружились нашей практикой, бальзамируя сдохших лошадей, чтобы они продолжали выглядеть как живые Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов, на секундочку - в основном, за счет рефинансирования (ребальзамирования ) сдохших много кварталов назад. Да, это сдерживает рост итак взлетевшей безработицы, но на перспективу - не сулит ничего хорошего (в том числе нам) и уж очень напоминает ипотечные говнопортфели образца 2006-2007 гг в балансах инвестбанков...