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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7209721072117212>
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:16

  Вкладчик1234 написав:
  Realist написав:Водночас на інвестиційні цілі та антикризову підтримку підприємств було спрямовано менше 40% від обсягу позик за програмою, тоді як понад 60% - на рефінансування існуючої заборгованості.

Т.е. перепаковали старый мусор в "5-7-9"
PROFIT!

Ну тут двояке трактування.
З одного боку зменшили витрати на обслуговування боргів. Якщо це такі невеликі виробництва які зараз продукує наприклад Єфіменко із Біофарми чи Хмельницький із Юніт Сіті, то тут питань не має. Вони нам потрібні. Вони створюють додаткову вартість.
Але ж з іншого боку тут є можливість для "цікавих" дій. Ви досі дорого платите по кредитах? Тоді ми йдемо до вас (дамо вам дешевий кредит щоб перекредитуватись). Не за дякую звичайно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:39

  Striker написав:Сегодня возместили НДС на 4 919,5 млн гривень. Будет топливо на завтра.


нит
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:16

  sailed написав:Что-то уже и карантин закончился, а ракета всё не летит.

Я так и не понял почему кто-то думал что карантин способен замедлить или отсрочить ракету.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:38

Мне тоже кажется, что карантин замедляет оборот денег и не способствует работе импортёров.
farm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:17

  farm написав:Мне тоже кажется, что карантин замедляет оборот денег и не способствует работе импортёров.

В связи с этим и да бы наверстать прибыль , полимеры сделали дефицитом в Украине и подорожали они на около 30-40 % за декабрь-январь...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дефицит чего-либо всегда ведёт к росту цены этого чего-либо. Наглядно проиллюстрированно Аркадием Исаковичем.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.

Проблема избыточной ликвидности лежит на поверхности и видна невооруженным взглядом :)
Увы, но ослабление требований к качеству заемщиков, на мой взгляд, не лучшее решение проблемы.
Это лечение симптомов, а причины глубже и находятся вне компетенции НБУ. К тому же банки сами заинтересованы в качестве своего кредитного портфеля, поэтому они не кинутся кредитовать кого попало под ставки, не соответствующие уровню риска, даже если полностью убрать контроль.
Проблема в том, что у нас очень слабо обновляется бизнес и отсутствуют механизмы оздоровления.
Если посмотрим на США, там следят за уровнем безработицы, как и у нас, но главным критерием состояния экономики является создание новых рабочих мест. Удерживаться на высоком уровне этот показатель не может без закрытия старых. В свете возможности кредитования это означает, что на место не справившихся с кредитной нагрузкой предприятий приходят новые с чистой историей, которых можно кредитовать.
У нас не соблюдается главное правило бизнеса: лошадь сдохла - слезь.
Мы психологически не готовы его соблюдать. Вспомните, сколько паники было, когда массово стали закрываться "спящие" ФОПы.
Увы, но это надолго :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:15

The US Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC) unveiled on Wednesday that it opted to keep key interest rates unchanged at the targeted range of 0.00-0.25%

PS:
JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка.
"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan.
При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:51

  zРадио написав:The US Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC) unveiled on Wednesday that it opted to keep key interest rates unchanged at the targeted range of 0.00-0.25%

PS:
JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка.
"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan.
При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна

поки низьки ставки для дешевого перепозичування клоунам не будуть потрібні, будуть позичати дорого, коли ФЕД почне пилососити долар
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:33

  Сибарит написав:
  Realist написав:Не ви один так думаєте. Ось сьогоднішній коментар Богдана Данилишина.

Проблема избыточной ликвидности лежит на поверхности и видна невооруженным взглядом :)
Увы, но ослабление требований к качеству заемщиков, на мой взгляд, не лучшее решение проблемы.
Это лечение симптомов, а причины глубже и находятся вне компетенции НБУ. К тому же банки сами заинтересованы в качестве своего кредитного портфеля, поэтому они не кинутся кредитовать кого попало под ставки, не соответствующие уровню риска, даже если полностью убрать контроль.
Проблема в том, что у нас очень слабо обновляется бизнес и отсутствуют механизмы оздоровления.
Если посмотрим на США, там следят за уровнем безработицы, как и у нас, но главным критерием состояния экономики является создание новых рабочих мест. Удерживаться на высоком уровне этот показатель не может без закрытия старых. В свете возможности кредитования это означает, что на место не справившихся с кредитной нагрузкой предприятий приходят новые с чистой историей, которых можно кредитовать.
У нас не соблюдается главное правило бизнеса: лошадь сдохла - слезь.
Мы психологически не готовы его соблюдать. Вспомните, сколько паники было, когда массово стали закрываться "спящие" ФОПы.
Увы, но это надолго :(


Нуууу... Штаты, значит, вооружились нашей практикой, бальзамируя сдохших лошадей, чтобы они продолжали выглядеть как живые :mrgreen: Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов, на секундочку - в основном, за счет рефинансирования (ребальзамирования :lol: ) сдохших много кварталов назад. Да, это сдерживает рост итак взлетевшей безработицы, но на перспективу - не сулит ничего хорошего (в том числе нам) и уж очень напоминает ипотечные говнопортфели образца 2006-2007 гг в балансах инвестбанков...

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zРадио
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