RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7209721072117212
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов

Цифра впечатляет.
А с чем ее сравнивать, чтобы оценить, так ли все плохо?
Например, я заметил, что это около 20% от суммарного корпоративного долга в США.
Если они пытаются подражать нам, им еще работать и работать. У нас доля необслуживаемых долгов значительно выше, а зомби вообще никто не считает (зомби - это еще не банкрот).
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3597 раз.
Подякували: 10357 раз.
 
Профіль
27
11
27
2
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:08

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов

Цифра впечатляет.
А с чем ее сравнивать, чтобы оценить, так ли все плохо?
Например, я заметил, что это около 20% от суммарного корпоративного долга в США.
Если они пытаются подражать нам, им еще работать и работать. У нас доля необслуживаемых долгов значительно выше, а зомби вообще никто не считает (зомби - это еще не банкрот).


Верно. Это порядка 20% от объема корпоративных банковских кредитов и порядка 20% от всех компаний, имеющих кредиты в объемах, превышающих 100 млн долларов на каждую.

Что касается того, как это соотносится с нами - чисто по доле, наверно, вы правы. Но с учетом гораздо более развитой практики банкротств американские банки смелее списывают с балансов безнадежные NPL. У нас с недавних пор НБУ тоже требут от госбанков активно чистить отчетность от токсика. Но с учетом имен основных должников наших госбанков (которые, де факто, нифига не банкроты, а процветают), я в этом вижу не только либерализацию, а и... уверен, вы меня поняли :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9189
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1810 раз.
Подякували: 4031 раз.
 
Профіль
15
6
3
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:53

28.12-28.15/28.19-28.23
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11278
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 3820 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7209721072117212
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2226, 2227, 2228
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22275 2933624
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 09:59
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7363 1727128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 153106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9996)
28.01.2021 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.