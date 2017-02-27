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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 23:54
zРадио написав:
Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов
Цифра впечатляет.
А с чем ее сравнивать, чтобы оценить, так ли все плохо?
Например, я заметил, что это около 20% от суммарного корпоративного долга в США.
Если они пытаются подражать нам, им еще работать и работать. У нас доля необслуживаемых долгов значительно выше, а зомби вообще никто не считает (зомби - это еще не банкрот).
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Сибарит
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:08
Сибарит написав: zРадио написав:
Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов
Цифра впечатляет.
А с чем ее сравнивать, чтобы оценить, так ли все плохо?
Например, я заметил, что это около 20% от суммарного корпоративного долга в США.
Если они пытаются подражать нам, им еще работать и работать. У нас доля необслуживаемых долгов значительно выше, а зомби вообще никто не считает (зомби - это еще не банкрот).
Верно. Это порядка 20% от объема корпоративных банковских кредитов и порядка 20% от всех компаний, имеющих кредиты в объемах, превышающих 100 млн долларов на каждую.
Что касается того, как это соотносится с нами - чисто по доле, наверно, вы правы. Но с учетом гораздо более развитой практики банкротств американские банки смелее списывают с балансов безнадежные NPL. У нас с недавних пор НБУ тоже требут от госбанков активно чистить отчетность от токсика. Но с учетом имен основных должников наших госбанков (которые, де факто, нифига не банкроты, а процветают), я в этом вижу не только либерализацию, а и... уверен, вы меня поняли
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zРадио
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Додано: Чет 28 січ, 2021 09:53
28.12-28.15/28.19-28.23
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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