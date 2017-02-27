zРадио написав:Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов
Цифра впечатляет. А с чем ее сравнивать, чтобы оценить, так ли все плохо? Например, я заметил, что это около 20% от суммарного корпоративного долга в США. Если они пытаются подражать нам, им еще работать и работать. У нас доля необслуживаемых долгов значительно выше, а зомби вообще никто не считает (зомби - это еще не банкрот).
zРадио написав:Размер зомби-экономики там превысил 2 трлн долларов
Цифра впечатляет. А с чем ее сравнивать, чтобы оценить, так ли все плохо? Например, я заметил, что это около 20% от суммарного корпоративного долга в США. Если они пытаются подражать нам, им еще работать и работать. У нас доля необслуживаемых долгов значительно выше, а зомби вообще никто не считает (зомби - это еще не банкрот).
Верно. Это порядка 20% от объема корпоративных банковских кредитов и порядка 20% от всех компаний, имеющих кредиты в объемах, превышающих 100 млн долларов на каждую.
Что касается того, как это соотносится с нами - чисто по доле, наверно, вы правы. Но с учетом гораздо более развитой практики банкротств американские банки смелее списывают с балансов безнадежные NPL. У нас с недавних пор НБУ тоже требут от госбанков активно чистить отчетность от токсика. Но с учетом имен основных должников наших госбанков (которые, де факто, нифига не банкроты, а процветают), я в этом вижу не только либерализацию, а и... уверен, вы меня поняли