Куда бежать?
Кого хватать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:28
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:31
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:37
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.01.2021.....................28,2124
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 откатились на копейку назад.
Справочный курс встретили котировками 28.2000 - 28.2200, что на копейку выше открытия.
Доллар в мире ведет себя спокойно.
Надо отметить, что рынок очень спокойно реагирует на концентрированное возмещение НДС.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Основную роль в этом росте сыграло сокращение объема суточных сертификатов. Помогали в этом деле расходы казначейства и инкассация. Противостоял тенденции возврат рефинанса, был полностью погашен очень мелкий суточный и досрочно возвращена часть тендерного.
Во вторник объем МБ подскочил с 382.6 до 555.8 млн. Обороты чистые и для этого года рекордные. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение. При этом объемы оперативных покупки и продажи были близки к паритету, перевес создали форвардные покупки.
А Вы меня - нет
Я говорил о значительно более глубокой системной проблеме, которую нельзя свести к частным случаям жульничества.
Впрочем, на динамику курса эта проблема не влияет, мы с ней живем всегда и давно привыкли. Есть шанс, что постепенно она будет ослабевать, главное - не начинать махать шашкой.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
понравилось
что то из них обвалится или вырастет)
в Украине только 2 потенциальных пузыря - иностранная валюта и недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 січ, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:54
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:55
Начались маржин колы, и фонды вынуждены будут струшивать неликвид из портфелей, чтобы закрыть позиции. Неликвид в данном случае это крипта, облигации недоразвитых стран, и прочие сосуды с узким горлышком.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 28 січ, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зрозуміло
Все буде добре! ©
Но не у всіх
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:57
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:58
Верно, если покупаются активы в кредит под залог других активов, то при угрозе дефолта, сбрасываются неликвидные, и по любому оставят себе акции американских компаний, чем облигации, долги и прочий мусор из Украины.
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02
ще є вічні проблеми: дороги і дураки, при чому, як казав Енштейн, дурість є безмежна.
73% * 2 = 146%
Магія цифр.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 січ, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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