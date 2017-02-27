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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7211721272137214>
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:28

  UA написав:
  Moneta написав:Фонда полетела

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Куда бежать?
Кого хватать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:31

  Investor_K написав:Куда бежать?
Кого хватать?

Зальют всё деньгами.
Ждем анонса ФРС.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:37

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.01.2021.....................28,2124
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 откатились на копейку назад.
Справочный курс встретили котировками 28.2000 - 28.2200, что на копейку выше открытия.
Доллар в мире ведет себя спокойно.
Надо отметить, что рынок очень спокойно реагирует на концентрированное возмещение НДС.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Основную роль в этом росте сыграло сокращение объема суточных сертификатов. Помогали в этом деле расходы казначейства и инкассация. Противостоял тенденции возврат рефинанса, был полностью погашен очень мелкий суточный и досрочно возвращена часть тендерного.

Во вторник объем МБ подскочил с 382.6 до 555.8 млн. Обороты чистые и для этого года рекордные. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение. При этом объемы оперативных покупки и продажи были близки к паритету, перевес создали форвардные покупки.

  zРадио написав:Но с учетом имен основных должников наших госбанков (которые, де факто, нифига не банкроты, а процветают), я в этом вижу не только либерализацию, а и... уверен, вы меня поняли

А Вы меня - нет :)
Я говорил о значительно более глубокой системной проблеме, которую нельзя свести к частным случаям жульничества.
Впрочем, на динамику курса эта проблема не влияет, мы с ней живем всегда и давно привыкли. Есть шанс, что постепенно она будет ослабевать, главное - не начинать махать шашкой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

понравилось
Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок.

О будущих планах главы государства нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам Лероса, президент сказал о своих намерениях во время празднования дня рождения, в понедельник, 25 января.

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", - написал Лерос.


  Долярчик написав:Це якось зачіпить життя пересічних?
Якщо так, то як саме?
что то из них обвалится или вырастет)

в Украине только 2 потенциальных пузыря - иностранная валюта и недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 січ, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:54

  odessit2007 написав:28.12-28.15/28.19-28.23

Запорожье уже 3й день повы 28,18/28,24
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:55

  Долярчик написав:
  Moneta написав:Фонда полетела

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Це якось зачіпить життя пересічних? :)
Якщо так, то як саме? :)


Начались маржин колы, и фонды вынуждены будут струшивать неликвид из портфелей, чтобы закрыть позиции. Неликвид в данном случае это крипта, облигации недоразвитых стран, и прочие сосуды с узким горлышком.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 28 січ, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зрозуміло :)
Все буде добре! ©
Но не у всіх :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:57

  Moneta написав:Фонда полетела

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Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:58

  Moneta написав:Начались маржин колы, и фонды вынуждены будут струшивать неликвид из портфелей, чтобы закрыть позиции. Неликвид в данном случае это крипта, облигации недоразвитых стран, и прочие сосуды с узким горлышком.

Верно, если покупаются активы в кредит под залог других активов, то при угрозе дефолта, сбрасываются неликвидные, и по любому оставят себе акции американских компаний, чем облигации, долги и прочий мусор из Украины.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02

  vitaliian написав:
в Украине только 2 потенциальных пузыря - иностранная валюта и недвижимость.

ще є вічні проблеми: дороги і дураки, при чому, як казав Енштейн, дурість є безмежна.
73% * 2 = 146%
Магія цифр.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 січ, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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