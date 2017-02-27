Додано: Чет 28 січ, 2021 12:37

zРадио написав: Но с учетом имен основных должников наших госбанков (которые, де факто, нифига не банкроты, а процветают), я в этом вижу не только либерализацию, а и... уверен, вы меня поняли Но с учетом имен основных должников наших госбанков (которые, де факто, нифига не банкроты, а процветают), я в этом вижу не только либерализацию, а и... уверен, вы меня поняли

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0028.01.2021.....................Доллар прибавил 5 копеек.Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 откатились на копейку назад.Справочный курс встретили котировками 28.2000 - 28.2200, что на копейку выше открытия.Доллар в мире ведет себя спокойно.Надо отметить, что рынок очень спокойно реагирует на концентрированное возмещение НДС.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах выросли. Основную роль в этом росте сыграло сокращение объема суточных сертификатов. Помогали в этом деле расходы казначейства и инкассация. Противостоял тенденции возврат рефинанса, был полностью погашен очень мелкий суточный и досрочно возвращена часть тендерного.Во вторник объем МБ подскочил с 382.6 до 555.8 млн. Обороты чистые и для этого года рекордные. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение. При этом объемы оперативных покупки и продажи были близки к паритету, перевес создали форвардные покупки.А Вы меня - нетЯ говорил о значительно более глубокой системной проблеме, которую нельзя свести к частным случаям жульничества.Впрочем, на динамику курса эта проблема не влияет, мы с ней живем всегда и давно привыкли. Есть шанс, что постепенно она будет ослабевать, главное - не начинать махать шашкой.