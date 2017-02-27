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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7211721272137214
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02

  vitaliian написав:понравилось

в Украине только 2 потенциальных пузыря - иностранная валюта и недвижимость.


Приведите аргументы, что текущая цена долларов (евро и фунты - общим гамузом) завышена. И обсудим :) Ведь я понимаю, что Вы это имели в виду, да?
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:07

  flyman написав:
  Moneta написав:Фонда полетела

Зображення

Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?


Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12

  Ethereum написав:
  flyman написав:
  Moneta написав:Фонда полетела

Зображення

Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?


Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку

Тут інше.
Раніше техкоманії зеленіли, а тепер всі посипалися, крім МС.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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