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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02
vitaliian написав:
понравилось
в Украине только 2 потенциальных пузыря - иностранная валюта и недвижимость.
Приведите аргументы, что текущая цена долларов (евро и фунты - общим гамузом) завышена. И обсудим
Ведь я понимаю, что Вы это имели в виду, да?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:07
flyman написав: Moneta написав:
Фонда полетела
Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?
Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку
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1
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12
Ethereum написав: flyman написав: Moneta написав:
Фонда полетела
Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?
Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку
Тут інше.
Раніше техкоманії зеленіли, а тепер всі посипалися, крім МС.
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