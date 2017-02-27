Приведите аргументы, что текущая цена долларов (евро и фунты - общим гамузом) завышена. И обсудим Ведь я понимаю, что Вы это имели в виду, да?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:07
Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12
Тут інше.
Раніше техкоманії зеленіли, а тепер всі посипалися, крім МС.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:06
JP Morgan зберігає нейтралітет щодо українських активів через невизначеність питання продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), випливає зі звіту інвестбанку, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
"Ми зберігаємо нейтральну позицію щодо локальних активів, оскільки очікується ослаблення фундаментальної підтримки, а також через невизначеність щодо термінів отримання траншу МВФ", - зазначено у документі JP Morgan.
При цьому його аналітики очікують, що staff-level agreement може бути укладений за підсумками місії МВФ у січні, однак виплата коштів у січні-березні цього року, про що говорили деякі офіційні особи України, малоймовірна. Однак, у разі зняття обмежень цін на природний газ у квітні Фонд може перерахувати кошти у другому кварталі цього року.
Очікується або надходження $1,4 млрд у другому кварталі 2021 року, або два транші по $0,7 млрд - у другому й третьому кварталах, або укладення угоди про нову програму, йдеться у звіті.
При цьому аналітики JP Morgan зазначають: Україна найбільше постраждала від коронакризи порівняно з іншими країнами. Серед причин інвестбанк наводить затримку реформ і відсутність співпраці з МВФ.
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:37
Striker рост по юрлицам впечатляет - обратно пропорционально ценам на коммерцию. овгз останется единственным прибыльным бизнесом. Ни помещения ни персонал для которого не нужны.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 28 січ, 2021 15:43
все нормально, через неделю-2-3 откупят все назад, но гораздо дешевле
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.01.2021..........29.01.2021
дата розрахунку.............27.01.2021...........28.01.2021
Євро................................34,1207................34,1035...-0.05%
Долар США.....................28,1652................28,1929...+0.1%
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 откатились на копейку назад.
Справочный курс встретили котировками 28.2000 - 28.2200, что на копейку выше открытия.
Доллар в мире ведет себя спокойно.
Надо отметить, что рынок очень спокойно реагирует на концентрированное возмещение НДС.
Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжилось и ускорилось. К 15-30 опустились на 4 копейки.
В мире доллар все также стабилен.
Официальный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 24.7204 (+13) +347
2019 - 27.7901 (-2) +40
2018 - 28.5486 (-20)
2017 - 27.1922 (-2)
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Молния! Продажи в столице по 28.17, рокета отменяется, на носу посевная, будем ломать 28 вниз на налике и МБ.
Операторы наличного рынка в растеряности, валюту некуда девать, рассматривается вопрос радикального снижения бидов.
Отака х.... малята, кто сливался по 28.40 маладец#$
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:33
|