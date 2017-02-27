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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7211721272137214
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02

  vitaliian написав:понравилось

в Украине только 2 потенциальных пузыря - иностранная валюта и недвижимость.


Приведите аргументы, что текущая цена долларов (евро и фунты - общим гамузом) завышена. И обсудим :) Ведь я понимаю, что Вы это имели в виду, да?
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:07

  flyman написав:
  Moneta написав:Фонда полетела

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Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?


Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:12

  Ethereum написав:
  flyman написав:
  Moneta написав:Фонда полетела

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Епоха дешевого долара сі скінчила?
Рокета - ту зе мун?


Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку

Тут інше.
Раніше техкоманії зеленіли, а тепер всі посипалися, крім МС.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:06

JP Morgan зберігає нейтралітет щодо українських активів через невизначеність питання продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), випливає зі звіту інвестбанку, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми зберігаємо нейтральну позицію щодо локальних активів, оскільки очікується ослаблення фундаментальної підтримки, а також через невизначеність щодо термінів отримання траншу МВФ", - зазначено у документі JP Morgan.

При цьому його аналітики очікують, що staff-level agreement може бути укладений за підсумками місії МВФ у січні, однак виплата коштів у січні-березні цього року, про що говорили деякі офіційні особи України, малоймовірна. Однак, у разі зняття обмежень цін на природний газ у квітні Фонд може перерахувати кошти у другому кварталі цього року.

Очікується або надходження $1,4 млрд у другому кварталі 2021 року, або два транші по $0,7 млрд - у другому й третьому кварталах, або укладення угоди про нову програму, йдеться у звіті.

При цьому аналітики JP Morgan зазначають: Україна найбільше постраждала від коронакризи порівняно з іншими країнами. Серед причин інвестбанк наводить затримку реформ і відсутність співпраці з МВФ.
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Давненько zzzzzz не выкладывал свою таблицу. Значит выложу я.

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Striker
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Striker рост по юрлицам впечатляет - обратно пропорционально ценам на коммерцию. овгз останется единственным прибыльным бизнесом. Ни помещения ни персонал для которого не нужны.
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минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:43

  flyman написав:
  Ethereum написав:Вчора постригли китів,тому таке сталося. Рідкість на ринку

Тут інше.
Раніше техкоманії зеленіли, а тепер всі посипалися, крім МС.


все нормально, через неделю-2-3 откупят все назад, но гораздо дешевле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.01.2021..........29.01.2021
дата розрахунку.............27.01.2021...........28.01.2021
Євро................................34,1207................34,1035...-0.05%
Долар США.....................28,1652................28,1929...+0.1%
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 откатились на копейку назад.
Справочный курс встретили котировками 28.2000 - 28.2200, что на копейку выше открытия.
Доллар в мире ведет себя спокойно.
Надо отметить, что рынок очень спокойно реагирует на концентрированное возмещение НДС.
Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжилось и ускорилось. К 15-30 опустились на 4 копейки.
В мире доллар все также стабилен.
Официальный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 24.7204 (+13) +347
2019 - 27.7901 (-2) +40

2018 - 28.5486 (-20)
2017 - 27.1922 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Молния! Продажи в столице по 28.17, рокета отменяется, на носу посевная, будем ломать 28 вниз на налике и МБ.
Операторы наличного рынка в растеряности, валюту некуда девать, рассматривается вопрос радикального снижения бидов.
Отака х.... малята, кто сливался по 28.40 маладец#$
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:33

  somilitark написав:Молния! Продажи в столице по 28.17, рокета отменяется, на носу посевная, будем ломать 28 вниз на налике и МБ.


то что курс в феврале перед скачком может немного просесть было вполне прогнозируемо.

Тем временем в обменках курс без изменений - 28.15 / 28.25
Амвросий
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