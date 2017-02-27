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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7212721372147215
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Тем временем в обменках курс без изменений - 28.15 / 28.25
где вы находите невыгодные обменки? http://uacoin.com.ua
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:58

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antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте, ребята!

Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.

У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу.
А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27
quest
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:59

  vitaliian написав:Striker рост по юрлицам впечатляет - обратно пропорционально ценам на коммерцию. овгз останется единственным прибыльным бизнесом. Ни помещения ни персонал для которого не нужны.

Рентабельность смещается в сторону агробизнеса и торговых центров.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:12

Как и ожидалось, средняя зарплата за декабрь выросла сильнее, чем "по сезону", одновременно со снижением долгов. Причина - рекордные спешные заимствования Минфина под конец года, часть из которых была направлена на ФОТы с целью закрытия хвостов

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/01/08.pdf
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/01/09.pdf


При этом январь 2021-го несколько пугает - несмотря на увеличение минималки, сборы ЕСВ пока выше прошлогодних значений всего на 3% (а к прошлому январю минималка выросла на целых 27%!). Выходит, долги по зарплатам снова пойдут в рост, а, возможно, и без новых сокращений в коммерческом секторе не обойдется...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 98676.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:14

  quest написав:Здравствуйте, ребята!

Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.

У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу.
А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27


Здравствуйте .
Ну и что Вам мешает привести нам анализ с американской точки зрения ?
А то Ваше выражение пойти туда не знаю куда и почитать то на что ссылок вы не даете вызывает удивление .
Загадочных у нас хватает .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:15

  quest написав:Здравствуйте, ребята!

Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.

У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу.
А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27

а в лотерею вы тоже умеете профессионально выигрывать?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:16

  quest написав:Здравствуйте, ребята!

Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.

У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу.
А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27


Вступление похоже на историю нигерийского принца, решившего оставить наследство незнакомым людям
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:52

  холява написав:
  quest написав:Здравствуйте, ребята!

Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.

У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу.
А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27


Здравствуйте .
Ну и что Вам мешает привести нам анализ с американской точки зрения ?
А то Ваше выражение пойти туда не знаю куда и почитать то на что ссылок вы не даете вызывает удивление .
Загадочных у нас хватает .

Це виглядає на російськомовного Траста. Подивіться, що він у Ореста написав.

Шановні, а що це діється. Експортери отримують ПДВ, а МБ все одно дивиться на Південь. Невже Нерези докуповують облігації. Чи такі великі проблеми у наших імпортерів?
Франківськ від ранішніх 28,15/28,20 скотився до 28,05/28,16-18
Я планував, що почну купляти гривні на цьому тижні. Почав тільки що із 28,14.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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