Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.
У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу. А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27
Как и ожидалось, средняя зарплата за декабрь выросла сильнее, чем "по сезону", одновременно со снижением долгов. Причина - рекордные спешные заимствования Минфина под конец года, часть из которых была направлена на ФОТы с целью закрытия хвостов
При этом январь 2021-го несколько пугает - несмотря на увеличение минималки, сборы ЕСВ пока выше прошлогодних значений всего на 3% (а к прошлому январю минималка выросла на целых 27%!). Выходит, долги по зарплатам снова пойдут в рост, а, возможно, и без новых сокращений в коммерческом секторе не обойдется...
Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.
У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу. А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27
Здравствуйте . Ну и что Вам мешает привести нам анализ с американской точки зрения ? А то Ваше выражение пойти туда не знаю куда и почитать то на что ссылок вы не даете вызывает удивление . Загадочных у нас хватает .
Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.
У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу. А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27
а в лотерею вы тоже умеете профессионально выигрывать?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.
У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу. А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27
Вступление похоже на историю нигерийского принца, решившего оставить наследство незнакомым людям
Я живу и работаю в аналитике рынка , я менеджер с американской точки зрения, то есть я в теме.
У меня в подчинении всего 15 сотрудников, мы анализируем профессионально как оно тут и там, но я тут не собираюсь клеить не себя, ни свою рекламу. А по курсу читайте аналитику-ссылку нее даю, потому что это не корректно к форуму и его администрации, но намекну...не будет даже..27
Здравствуйте . Ну и что Вам мешает привести нам анализ с американской точки зрения ? А то Ваше выражение пойти туда не знаю куда и почитать то на что ссылок вы не даете вызывает удивление . Загадочных у нас хватает .
Це виглядає на російськомовного Траста. Подивіться, що він у Ореста написав.
Шановні, а що це діється. Експортери отримують ПДВ, а МБ все одно дивиться на Південь. Невже Нерези докуповують облігації. Чи такі великі проблеми у наших імпортерів? Франківськ від ранішніх 28,15/28,20 скотився до 28,05/28,16-18 Я планував, що почну купляти гривні на цьому тижні. Почав тільки що із 28,14.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!