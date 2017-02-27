где вы находите невыгодные обменки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
где вы находите невыгодные обменки?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:59
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:12
Как и ожидалось, средняя зарплата за декабрь выросла сильнее, чем "по сезону", одновременно со снижением долгов. Причина - рекордные спешные заимствования Минфина под конец года, часть из которых была направлена на ФОТы с целью закрытия хвостов
При этом январь 2021-го несколько пугает - несмотря на увеличение минималки, сборы ЕСВ пока выше прошлогодних значений всего на 3% (а к прошлому январю минималка выросла на целых 27%!). Выходит, долги по зарплатам снова пойдут в рост, а, возможно, и без новых сокращений в коммерческом секторе не обойдется...
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:14
quest
Здравствуйте .
Ну и что Вам мешает привести нам анализ с американской точки зрения ?
А то Ваше выражение пойти туда не знаю куда и почитать то на что ссылок вы не даете вызывает удивление .
Загадочных у нас хватает .
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:16
quest
Вступление похоже на историю нигерийского принца, решившего оставить наследство незнакомым людям
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:52
Шановні, а що це діється. Експортери отримують ПДВ, а МБ все одно дивиться на Південь. Невже Нерези докуповують облігації. Чи такі великі проблеми у наших імпортерів?
Франківськ від ранішніх 28,15/28,20 скотився до 28,05/28,16-18
Я планував, що почну купляти гривні на цьому тижні. Почав тільки що із 28,14.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:31
Realist
Мда , похоже Вы правы !
Нас ждут не забываемые концертные программы ......
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 січ, 2021 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:47
"Беремо і робимо!" ©)))
Добрий вечір!
Все буде добре!
ДумайТЕ!
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