Додано: Чет 28 січ, 2021 17:52

Шановні, а що це діється. Експортери отримують ПДВ, а МБ все одно дивиться на Південь. Невже Нерези докуповують облігації. Чи такі великі проблеми у наших імпортерів?

Франківськ від ранішніх 28,15/28,20 скотився до 28,05/28,16-18

Я планував, що почну купляти гривні на цьому тижні. Почав тільки що із 28,14.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!