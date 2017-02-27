Додано: Чет 28 січ, 2021 21:17

Realist



Дякую, бачив.

Знов таки не зовсім згодний, бо виплата грудневої ЗП до НР - не аксіома.

Не всі компанії так платять: західні часто НР ігнорують, а якісь річні бонуси виплачують не по календарному, а по фін. чи маркет. року. Не можна так узагальнювати.

Але порівнювати на макро-рівні по оплаті праці можна, безумовно, лише січень з січнем, а не з груднем. Амплітуда оф. ЗП лист/груд/січ дійсно порядка +15/20% -15-20% вже не перший рік.



Щодо курсу на МБ. Теж не совсім зрозумів. Мабуть, наш нетовстий МБ встиг зреагувати на світову корекцію по баксу, опісля 15-00 десь на 0.4% (по індексу). Теж думав сьгодні вгорку піде, в бік 28.3 - на ПДВ та мало (мені) зрозумілих американських фондових гірках.

Але вчора ще був вихід в кеш, сьогодні піщла корекція бакса на форексі. А у нас 5 лярдів компенсації ексопорту не вистачило, щоб попит переміг. Або він слабкий ще, або хтось був правий щодо екстра-пропозиції - можливо вже під наступний аук заходять. Мабуть так.



Щодо нашої незакінченої пару днів тому дискусії щодо ОВДП.

Порахував собі та все ж вирішив, що "овчинка выделки не стоит".

На 2 роки - то я в контексті нерезів та їхніх брокерів розмірковував і хто кого куди прогнозами (та інсайдами) загоняє/вигоняє.

А якщо в сенсі "для себе", то більш ніж до літа, без інсайду - стрьомно.

на 6 міс. беззбиток при номіналі 10,4% та прописаних ІСУ комісах, десь на рівні 29.4 на середину липня виходить - начебто і немало, але... не захмарно.

А більш-менш реальний зиск - на рівні 2,5% річніх (при консервативному сценарії, в моєму розумінні). Не збуджує. Й від 28+ з баксу заходити сенсу особливо не бачу.