zРадио написав:Как и ожидалось, средняя зарплата за декабрь выросла сильнее, чем "по сезону", одновременно со снижением долгов. Причина - рекордные спешные заимствования Минфина под конец года, часть из которых была направлена на ФОТы с целью закрытия хвостов
При этом январь 2021-го несколько пугает - несмотря на увеличение минималки, сборы ЕСВ пока выше прошлогодних значений всего на 3% (а к прошлому январю минималка выросла на целых 27%!). Выходит, долги по зарплатам снова пойдут в рост, а, возможно, и без новых сокращений в коммерческом секторе не обойдется...
странно. вчера кто-то на ЕСВ удивлялся, теперь Вы уже делаете зрадные выводы кмк, январь будет, в принципе, несопоставим по многим показателем с 2020 (вкл. ВВП), т.к. фактор локдауна тут пока не учтен (возможно, когда появятся сводки по сумме выплат 8000 и компенсациий ЕСВ, будут коррекции): https://buhgalter911.com/news/news-1055154.html опережая возражения, скажу, что компенсации ЕСВ выплачивались не только ФОП, но и ТОВ с немалым белым ФОТ, которые попадали по КВЕД и реально не работали.
matroSkin написав:вчера кто-то на ЕСВ удивлялся, теперь Вы уже делаете зрадные выводы кмк, январь будет, в принципе, несопоставим по многим показателем с 2020 (вкл. ВВП), т.к. фактор локдауна тут пока не учтен (возможно, когда появятся сводки по сумме выплат 8000 и компенсациий ЕСВ, будут коррекции): https://buhgalter911.com/news/news-1055154.html опережая возражения, скажу, что компенсации ЕСВ выплачивались не только ФОП, но и ТОВ с немалым белым ФОТ, которые попадали по КВЕД и реально не работали.
По ЄСВ був чудовий коментар. Можливо ви не звернули увагу.
L написав:Щодо ЄСВ, то це може бути норма, тому що січень- винятковий місяць, так як 2-а половина зарплати за попередній місяць(грудень) і відповідно платежі по ній виплачуються в грудні. Відпоідно ЄСВ у січні перераховують в бюджет тільки по авансу за січень, так що тут варто порівнювати виключно із січнями попередніх років.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
matroSkin написав:странно. вчера кто-то на ЕСВ удивлялся, теперь Вы уже делаете зрадные выводы кмк, январь будет, в принципе, несопоставим по многим показателем с 2020 (вкл. ВВП), т.к. фактор локдауна тут пока не учтен (возможно, когда появятся сводки по сумме выплат 8000 и компенсациий ЕСВ, будут коррекции): https://buhgalter911.com/news/news-1055154.html опережая возражения, скажу, что компенсации ЕСВ выплачивались не только ФОП, но и ТОВ с немалым белым ФОТ, которые попадали по КВЕД и реально не работали.
Ну да, какая уж тут зрада - безработица стремится к новым максимумам (и, наверняка, "заберет" их по итогам зимы). А еще не забываем, что потерявшим работу вначале коронакризиса повторно обращаться на биржу труда бессмысленно, потому что там им уже ничего, кроме базы вакансий, которая и в интернете есть, не положено. Поэтому реальная картина еще и занижена
Что до ваших предположений - никаких возражений, скоро все узнаем. Я сужу по совокупности факторов, но тут и с логикой не поспоришь - чем дольше длятся ограничения, тем хуже обстоят дела, потому что резервы конечны. Плюс все больше предпринимателей умывают руки, выходя из бизнеса, если не насовсем, то надолго...
Дякую, бачив. Знов таки не зовсім згодний, бо виплата грудневої ЗП до НР - не аксіома. Не всі компанії так платять: західні часто НР ігнорують, а якісь річні бонуси виплачують не по календарному, а по фін. чи маркет. року. Не можна так узагальнювати. Але порівнювати на макро-рівні по оплаті праці можна, безумовно, лише січень з січнем, а не з груднем. Амплітуда оф. ЗП лист/груд/січ дійсно порядка +15/20% -15/20% вже не перший рік.
Щодо курсу на МБ. Теж не совсім зрозумів. Мабуть, наш нетовстий МБ встиг зреагувати на світову корекцію по баксу, опісля 15-00 десь на 0.4% (по індексу). Теж думав сьгодні вгорку піде, в бік 28.3 - на ПДВ та мало (мені) зрозумілих американських фондових гірках. Але вчора ще був вихід в кеш, сьогодні піщла корекція бакса на форексі. А у нас 5 лярдів компенсації ексопорту не вистачило, щоб попит переміг. Або він слабкий ще, або хтось був правий щодо екстра-пропозиції - можливо вже під наступний аук заходять. Мабуть так.
Щодо нашої незакінченої пару днів тому дискусії щодо ОВДП. Порахував собі та все ж вирішив, що "овчинка выделки не стоит". На 2 роки - то я в контексті нерезів та їхніх брокерів розмірковував і хто кого куди прогнозами (та інсайдами) загоняє/вигоняє. А якщо в сенсі "для себе", то більш ніж до літа, без інсайду - стрьомно. на 6 міс. беззбиток при номіналі 10,4% та прописаних ІСУ комісах, десь на рівні 29.4 на середину липня виходить - начебто і немало, але... не захмарно. А більш-менш реальний зиск - на рівні 2,5% річніх (при консервативному сценарії, в моєму розумінні). Не збуджує. Й від 28+ з баксу заходити сенсу особливо не бачу.
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 28 січ, 2021 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Похоже к евро, которое катилось потихоньку вниз, подтянулись остальные валюты которые я мониторю: в харьковских обменках практически одинаково и неспешно опустились злотый, фунт и банк. Гривна идёт на замену баксу
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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zРадио с трендом по рынку труда - не спорю. сфера услуг прилегла массово что-то может начать оживать не ранее марта, при условии, что нас не накроет британец и новые ковид-нокдауны и нокауты. не говоря о рисках прос...ть все полимеры с мвф и довести, почти на ровном месте, ситуацию до повтора марта 2020 (это уже в валютном контексте)
какие предположения? знаю, что компенсации платились. и ФОП, и не ФОП. и 8 тыс. "за простой" и по ЕСВ. По ЭТОМУ январю оценивать реальную динамику ЗП и занятости по сборам ЕСВ... странно. Как я и написал. Оговорюсь, что я не знаю, что мы там (в стате Казнчейства) видим: собранный ЕСВ или сальдо (минус компенсация).