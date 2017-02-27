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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7214721572167217
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:48

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:

Ну так мінімалку з 5ти до 6ти підняли - так що є ще куди рости ;)
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Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:56

  Долярчик написав:Ну так мінімалку з 5ти до 6ти підняли - так що є ще куди рости ;)


да, получается что цены выросли также как и минималка.
Значит и курсу самое время к 32 подрасти
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 29 січ, 2021 01:03, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:02

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:29

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.

Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
Captain Obvious
 
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