|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9510
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:56
Долярчик написав:
Ну так мінімалку з 5ти до 6ти підняли - так що є ще куди рости
да, получается что цены выросли также как и минималка.
Значит и курсу самое время к 32 подрасти
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 29 січ, 2021 01:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3439
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:02
Амвросий написав:
проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Олія вже по 50+
нормулеус
особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10683
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:29
Амвросий написав:
проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.
Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22300
|2936939
|
П'ят 29 січ, 2021 01:38
zРадио
|
|7363
|1727567
|
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ
|
|643
|153170
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|