Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:04

Амвросий

Так и будет дальше развиваться. По всем канонам латифундии - высокие цены и низкие зарплаты. И курс бакса 25 или 30 при цене своей же олии выше, чем в странах куда её экспортируют, к примеру. Латифундия...

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.