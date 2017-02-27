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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:02
Амвросий написав:
проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Олія вже по 50+
нормулеус
особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:29
Амвросий написав:
проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.
Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:27
Captain Obvious написав:
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.
Даже если так, значит 28 - это уже минимум, а не точка эквилибриума...
А новая точка эквилибриума 32.
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Амвросий
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:04
Амвросий
Так и будет дальше развиваться. По всем канонам латифундии - высокие цены и низкие зарплаты. И курс бакса 25 или 30 при цене своей же олии выше, чем в странах куда её экспортируют, к примеру. Латифундия...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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