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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7214721572167217
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:02

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:29

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.

Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:27

  Captain Obvious написав:И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.


Даже если так, значит 28 - это уже минимум, а не точка эквилибриума...
А новая точка эквилибриума 32.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:22

  Captain Obvious написав:Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.

Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.

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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:44

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Я напевне вас здивую, якщо скажу, що продукти почали дорожчати ще з кінця осені минулого року. Ви напевне дуже давно в супермаркеті були? А тепер ще додалось підняття мінімальної заробітної плати яка додає до вартості продукції на всіх етапах від виробництва і логістики до збуту. І згідно мультиплікатора цей процес тільки набирає обертів.
  Амвросий написав:Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:
Це чистого роду маніпуляція. Не вводьте людей в оману своїми оціночними судженнями і не розганяйте паніку. Краще поясніть на чому і коли ми можемо дійти до 60-ти
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати.

Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:30

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 02 февраля уже объявлен ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

- 3 мес (105 днкй, лимит - 0.5 млрд)
- 1 год (364 дня, лимит - 1.0 млрд)
- два года (805 дней)
- 3.5 года (1204 дней)

Борьба за ставки и сроки продолжается, но время для меневров на этом поле стремительно сокращается: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. И потенциальным покупателям новых бумаг это тоже известно.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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