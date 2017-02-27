Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Олія вже по 50+ нормулеус
особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Не все продукты так дорожают. Только из нижнего сегмента, и первой необходимости. И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.
Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Я напевне вас здивую, якщо скажу, що продукти почали дорожчати ще з кінця осені минулого року. Ви напевне дуже давно в супермаркеті були? А тепер ще додалось підняття мінімальної заробітної плати яка додає до вартості продукції на всіх етапах від виробництва і логістики до збуту. І згідно мультиплікатора цей процес тільки набирає обертів.
Амвросий написав:Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Це чистого роду маніпуляція. Не вводьте людей в оману своїми оціночними судженнями і не розганяйте паніку. Краще поясніть на чому і коли ми можемо дійти до 60-ти
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
На 02 февраля уже объявлен ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
- 3 мес (105 днкй, лимит - 0.5 млрд) - 1 год (364 дня, лимит - 1.0 млрд) - два года (805 дней) - 3.5 года (1204 дней)
Борьба за ставки и сроки продолжается, но время для меневров на этом поле стремительно сокращается: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. И потенциальным покупателям новых бумаг это тоже известно.