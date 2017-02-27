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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7214721572167217
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:27

  Captain Obvious написав:И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.


Даже если так, значит 28 - это уже минимум, а не точка эквилибриума...
А новая точка эквилибриума 32.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:44

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Я напевне вас здивую, якщо скажу, що продукти почали дорожчати ще з кінця осені минулого року. Ви напевне дуже давно в супермаркеті були? А тепер ще додалось підняття мінімальної заробітної плати яка додає до вартості продукції на всіх етапах від виробництва і логістики до збуту. І згідно мультиплікатора цей процес тільки набирає обертів.
  Амвросий написав:Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:
Це чистого роду маніпуляція. Не вводьте людей в оману своїми оціночними судженнями і не розганяйте паніку. Краще поясніть на чому і коли ми можемо дійти до 60-ти
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати.

Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:30

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 02 февраля уже объявлен ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

- 3 мес (105 днкй, лимит - 0.5 млрд)
- 1 год (364 дня, лимит - 1.0 млрд)
- два года (805 дней)
- 3.5 года (1204 дней)

Борьба за ставки и сроки продолжается, но время для меневров на этом поле стремительно сокращается: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. И потенциальным покупателям новых бумаг это тоже известно.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:41

  headshaker написав:
Борьба за ставки и сроки продолжается, но время для меневров на этом поле стремительно сокращается: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. И потенциальным покупателям новых бумаг это тоже известно.

В контексті написаного вами бачу Три варіанти розвитку подій.
1) Негативний. Нерези не приходять в ОВДП, а попередні борги віддавати потрібно. На торги приходчть держбанки або і взагалі НБУ. Курс вгору до 29-30
2) Оптимістичний. Нерези домовляються. Ставки по паперах трішки піднімають. МБ заливають валютою і ми повторюємо сценарій 2019 року. Курс йде до 27-26-25 грн
3) Реалістичний. Компромісний варіант між першим та другим при якому НБУ поповнює "закрома" за рахунок нерезів підтримуючи наших експортерів та дохідну частину бюджету. Курс плавно із невеликими коливаннями сповзає до 27,5, можливо навіть до 27.
Я надіюсь на 3-й варіант.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:56

  Realist написав:Шановні, а що це діється. Експортери отримують ПДВ, а МБ все одно дивиться на Південь. Невже Нерези докуповують облігації. Чи такі великі проблеми у наших імпортерів?
Франківськ від ранішніх 28,15/28,20 скотився до 28,05/28,16-18
Я планував, що почну купляти гривні на цьому тижні. Почав тільки що із 28,14.
Так это же прекрасно, что на юг!! То что и нужно.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:58

  Realist написав:Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати.

Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18


поспішили,думаю що 28.0-28.05 самий раз
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:03

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:
А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:24

  Realist написав:Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати (тренд?).

Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18


музыкальных стульев постепенно становится меньше, а участников больше. Но конец истории всем известен. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:34

  Alex2007 написав:
  Realist написав:Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати (тренд?).

Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18


музыкальных стульев постепенно становится меньше, а участников больше. Но конец истории всем известен. :D

Не торопите паравоз, пока дерутся за право купить короткие овгз, а не валюту. Ещё не договорились по ставкам с нерезами, хотят удвоить их участие в 2021м...Будет вам кратный девал но папижже.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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