Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:29

Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати.



Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18

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