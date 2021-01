Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19

Искатель написав: Realist написав: В контексті написаного вами бачу Три варіанти розвитку подій.

1) Негативний. Нерези не приходять в ОВДП, а попередні борги віддавати потрібно. На торги приходчть держбанки або і взагалі НБУ. Курс вгору до 29-30

2) Оптимістичний. Нерези домовляються. Ставки по паперах трішки піднімають. МБ заливають валютою і ми повторюємо сценарій 2019 року. Курс йде до 27-26-25 грн

3) Реалістичний. Компромісний варіант між першим та другим при якому НБУ поповнює "закрома" за рахунок нерезів підтримуючи наших експортерів та дохідну частину бюджету. Курс плавно із невеликими коливаннями сповзає до 27,5, можливо навіть до 27.

Я надіюсь на 3-й варіант. В контексті написаного вами бачу Три варіанти розвитку подій.1) Негативний. Нерези не приходять в ОВДП, а попередні борги віддавати потрібно. На торги приходчть держбанки або і взагалі НБУ. Курс вгору до 29-302) Оптимістичний. Нерези домовляються. Ставки по паперах трішки піднімають. МБ заливають валютою і ми повторюємо сценарій 2019 року. Курс йде до 27-26-25 грн3) Реалістичний. Компромісний варіант між першим та другим при якому НБУ поповнює "закрома" за рахунок нерезів підтримуючи наших експортерів та дохідну частину бюджету. Курс плавно із невеликими коливаннями сповзає до 27,5, можливо навіть до 27.Я надіюсь на 3-й варіант.

Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".

Тут с трудом хватает недобитым импортерам. Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".Тут с трудом хватает недобитым импортерам.



купит дешевле попозже купит дешевле попозже

"The quieter you become, the more you are able to hear"