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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7216721772187219>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:31

  fin написав:А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!!

Так Вам нужно не доллары покупать, а фунты, чтобы сестре помогать.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:35

онлайн обмінки банків спускають курс $ від 1 до 16 коп сьогодні
і це лише обід
Ощад самий "упоротий" - досі тримає продаж .38 :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:38

  Realist написав:Пропоную підтримати.

Пропозиція виноситься у сесійну залу. На порядку денному - прикупити гривні. Шановні колеги прошу голосувати. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:58

  matroSkin написав:вчера кто-то на ЕСВ удивлялся, теперь Вы уже делаете зрадные выводы
кмк, январь будет, в принципе, несопоставим по многим показателем с 2020 (вкл. ВВП), т.к. фактор локдауна тут пока не учтен (возможно, когда появятся сводки по сумме выплат 8000 и компенсациий ЕСВ, будут коррекции):
https://buhgalter911.com/news/news-1055154.html
опережая возражения, скажу, что компенсации ЕСВ выплачивались не только ФОП, но и ТОВ с немалым белым ФОТ, которые попадали по КВЕД и реально не работали.


Вчера кое-кто заметил, что по ссылке
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
пишут, что ЕСВ на 29.01. собрано 17 953 659,7 млн. грн, т.е., если кто-то не сразу понял, 17,9 триллиона гривен.
Просто никто не удосужился вчитаться, что за бред там пишут.

Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.


ну дик їм нема часу на цифри, краще на самокатах по коридорах кататись
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:09

  Realist написав:В контексті написаного вами бачу Три варіанти розвитку подій.
1) Негативний. Нерези не приходять в ОВДП, а попередні борги віддавати потрібно. На торги приходчть держбанки або і взагалі НБУ. Курс вгору до 29-30
2) Оптимістичний. Нерези домовляються. Ставки по паперах трішки піднімають. МБ заливають валютою і ми повторюємо сценарій 2019 року. Курс йде до 27-26-25 грн
3) Реалістичний. Компромісний варіант між першим та другим при якому НБУ поповнює "закрома" за рахунок нерезів підтримуючи наших експортерів та дохідну частину бюджету. Курс плавно із невеликими коливаннями сповзає до 27,5, можливо навіть до 27.
Я надіюсь на 3-й варіант.

Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:12

  greenozon написав:
  Искатель написав:уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.


ну дик їм нема часу на цифри, краще на самокатах по коридорах кататись

От коли я з Вами згоден, то згоден!
Але мене то дуже дратує... Якби їм отак зарплатню у 1000 разів зменшили, вони б одразу помітили...

И чтобы не офтопить сильно: на межбанке медленно сползаем вниз. Активность стремится к нулю, потому что последний день месяца. Все уже все сделали, все порешали, одни спекули резвятся. Сегодня будет ровно две недели, как НБУ не появлялся на МБ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19

  Искатель написав:
  Realist написав:В контексті написаного вами бачу Три варіанти розвитку подій.
1) Негативний. Нерези не приходять в ОВДП, а попередні борги віддавати потрібно. На торги приходчть держбанки або і взагалі НБУ. Курс вгору до 29-30
2) Оптимістичний. Нерези домовляються. Ставки по паперах трішки піднімають. МБ заливають валютою і ми повторюємо сценарій 2019 року. Курс йде до 27-26-25 грн
3) Реалістичний. Компромісний варіант між першим та другим при якому НБУ поповнює "закрома" за рахунок нерезів підтримуючи наших експортерів та дохідну частину бюджету. Курс плавно із невеликими коливаннями сповзає до 27,5, можливо навіть до 27.
Я надіюсь на 3-й варіант.

Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.


купит дешевле попозже
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.01.2021....................28,1375
Гривна укрепилась на 5.5 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки. После короткой паузы выросли еще на копейку. После 11, когда на рынок вышли серьезные игроки, концепция поменялась. Весьма быстро, быстрее чем росли, опустились на 2 копейки, после чего уравновесились. После еще одной короткой паузы снижение продолжилось,и к 12 опустились еще на 2 копейки.
В мире доллар вечером просел, но к утру отыграл позиции и сейчас слабо колеблется недалеко от вчерашних уровней. Вчера амплитуда колебаний была большей.
Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 2.5 копейки ниже открытия.
Уже не первый день в самом начале сессии растем на ожиданиях, а в ходе торгов ожидания не оправдываются. Торги пока проходят спокойно.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Единственным серьезным фактором был отток ликвидности в казначейство. Также немного увеличился объем суточных сертификатов, и совсем чуть-чуть отобрало очередной досрочный возврат тендерного рефинанса. Слегка добавила ликвидности только инкассация.
Стоит заметить, что остатки на коррсчетах уже длительное время превышают норматив обязательного резервирования, это позволяет ожидать некоторого их уменьшения в ближайшее время.

В среду объем МБ уменьшился с 555.8 до 430.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также уменьшились. При этом спрос сократился в меньшей степени и изрядно превысил предложение.

  headshaker написав:на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне.

И февральские налоги...
  Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Но и дефицита нет. Всем всего хватает.
Особых излишков в январе ожидать и не приходится. Они в это время были только тогда, когда нерезы совсем уж неумеренно гребли облигации.
ЗЫ Мое занудство говорит о 2.5 неделях :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:26

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Но и дефицита нет. Всем всего хватает.
Особых излишков в январе ожидать и не приходится. Они в это время были только тогда, когда нерезы совсем уж неумеренно гребли облигации.
ЗЫ Мое занудство говорит о 2.5 неделях :)

Поверьте, все гораздо хуже, чем видится со стороны. Надеюсь, Вы окажетесь правы, и в феврале-марте будет повеселее. Пока же я вижу, что карантин с локдауном медленно, но верно добивают всех, кто еще хоть как-то трепыхался. И я говорю не о мелких кафе, а о крупном солидном бизнесе.
Желание меньше кормить осла и больше нагружать приведет к одному: ослик упадет на ноги. Он уже спотыкается.
Искатель
 
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