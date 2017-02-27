Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22

headshaker написав: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне.

Искатель написав: Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".

Тут с трудом хватает недобитым импортерам. Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0029.01.2021....................Гривна укрепилась на 5.5 копеек.Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки. После короткой паузы выросли еще на копейку. После 11, когда на рынок вышли серьезные игроки, концепция поменялась. Весьма быстро, быстрее чем росли, опустились на 2 копейки, после чего уравновесились. После еще одной короткой паузы снижение продолжилось,и к 12 опустились еще на 2 копейки.В мире доллар вечером просел, но к утру отыграл позиции и сейчас слабо колеблется недалеко от вчерашних уровней. Вчера амплитуда колебаний была большей.Справочный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1250, что на 2.5 копейки ниже открытия.Уже не первый день в самом начале сессии растем на ожиданиях, а в ходе торгов ожидания не оправдываются. Торги пока проходят спокойно.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах уменьшились. Единственным серьезным фактором был отток ликвидности в казначейство. Также немного увеличился объем суточных сертификатов, и совсем чуть-чуть отобрало очередной досрочный возврат тендерного рефинанса. Слегка добавила ликвидности только инкассация.Стоит заметить, что остатки на коррсчетах уже длительное время превышают норматив обязательного резервирования, это позволяет ожидать некоторого их уменьшения в ближайшее время.В среду объем МБ уменьшился с 555.8 до 430.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также уменьшились. При этом спрос сократился в меньшей степени и изрядно превысил предложение.И февральские налоги...Но и дефицита нет. Всем всего хватает.Особых излишков в январе ожидать и не приходится. Они в это время были только тогда, когда нерезы совсем уж неумеренно гребли облигации.ЗЫ Мое занудство говорит о 2.5 неделях