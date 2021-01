Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28

Искатель написав: Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь. Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.

"Панять і прастіть" ™.

P.S. "Солідного" в державному апараті нічого, схоже, вже не лишилося. "Панять і прастіть" ™.P.S. "Солідного" в державному апараті нічого, схоже, вже не лишилося.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell