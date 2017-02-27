"Панять і прастіть" ™.
P.S. "Солідного" в державному апараті нічого, схоже, вже не лишилося.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Панять і прастіть" ™.
P.S. "Солідного" в державному апараті нічого, схоже, вже не лишилося.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30
Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає.
Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні.
Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:31
Ей помогать не надо. Все наоборот. Там такие доходы..... Муж-англичанин. Не бедный.
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