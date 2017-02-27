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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7216721772187219
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.

"Панять і прастіть" ™.
P.S. "Солідного" в державному апараті нічого, схоже, вже не лишилося.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30

  Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає.
Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні.
Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:31

  Игорь написав:
  fin написав:А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!!

Так Вам нужно не доллары покупать, а фунты, чтобы сестре помогать.
Ей помогать не надо. Все наоборот. Там такие доходы..... Муж-англичанин. Не бедный.
fin
 
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