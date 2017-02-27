Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем". Тут с трудом хватает недобитым импортерам.
Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає. Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні. Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Искатель написав:Вчера кое-кто заметил, что по ссылке https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures пишут, что ЕСВ на 29.01. собрано 17 953 659,7 млн. грн, т.е., если кто-то не сразу понял, 17,9 триллиона гривен. Просто никто не удосужился вчитаться, что за бред там пишут.
Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.
В экселевском файле таких неточностей нет. Зато сутевая часть доставляет. Не пойму, они снова решили "припрятывать" компенсацию НДС на последний месяц года? Это такая себе success story 2020?
matroSkin написав: Оговорюсь, что я не знаю, что мы там (в стате Казнчейства) видим: собранный ЕСВ или сальдо (минус компенсация).
Дык вроде ж по цифрам понятно, что "стероидов" там нет. Или вы еще более скептичны в вопросе, чем я? ))
headshaker написав:на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне.
И февральские налоги...
...и февральские выплаты - больше 18 млрд грн и почти полмиллиарда вечнозеленых.
И это только на обслуживание, хотя что-то мне подсказывает, что еще и на прочие текущие нужды одалживать будут - во всяком случае, за январь при всех его погашениях объем ОВГЗ увеличился на почти 14 млрд грн.
Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются.
headshaker написав:Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются.
Ці покупці можуть скористатись вашою порадою і не прийти на один-два аукціони, щоб підняти ставки. Але ж це стратегія win-lose і де гарантія, що в майбутньому при такій стратегії ці покупці не поміняються місцями із Мінфіном? Із таким підходом взаємовигідну співпрацю не побудуєш. Ф. 28,05/28,15
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати (тренд?).
Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18
музыкальных стульев постепенно становится меньше, а участников больше. Но конец истории всем известен.
Не торопите паравоз, пока дерутся за право купить короткие овгз, а не валюту. Ещё не договорились по ставкам с нерезами, хотят удвоить их участие в 2021м...Будет вам кратный девал но папижже.
Кратный девал это самое грандиозное и эффективное действие, которое получалось у украинских властей.Что эффект,что масштаб!Занимать собрались.Ставку повышать собираются.Вопрос лишь в политической стабильности,к тому же на фоне все ещё не начавшейся вакцинации и потенциальной вероятности новых лохдаунов в будущем.
Как простой обыватель,ситуацию вижу так.Ну вот крутится мы на уровне 28.Почему?Три варианта. 1.Что называется,рынок нашел равновесие. 2.Кто-то сливается выше 28 перед походом вниз,сильным или не очень,долгим или коротким. 3.Кто-то закупается на уровне примерно 28 перед походом вверх... Блин,ну не верю я,что щас мироеды тарят по 28.И это пугает.Впрочем,на страхе есть заработок,как в одну,так и в другую сторону.
headshaker написав:на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне.
И февральские налоги...
...и февральские выплаты - больше 18 млрд грн и почти полмиллиарда вечнозеленых.
И это только на обслуживание, хотя что-то мне подсказывает, что еще и на прочие текущие нужды одалживать будут - во всяком случае, за январь при всех его погашениях объем ОВГЗ увеличился на почти 14 млрд грн.
Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются.
Так а можно вывод ? Что с курсом будет в ближайший месяц ? А то вы цифр больших накидали, а простому "пересичному" так и не понять - куда же ему бежать