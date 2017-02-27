RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7217721872197220>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.

"Панять і прастіть" ™.
P.S. "Солідного" в державному апараті нічого, схоже, вже не лишилося.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 07.10.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:30

  Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає.
Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні.
Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 982
З нами з: 23.01.09
Подякував: 749 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:31

  Игорь написав:
  fin написав:А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!!

Так Вам нужно не доллары покупать, а фунты, чтобы сестре помогать.
Ей помогать не надо. Все наоборот. Там такие доходы..... Муж-англичанин. Не бедный.
fin
 
Повідомлень: 423
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:46

  Искатель написав:Вчера кое-кто заметил, что по ссылке
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
пишут, что ЕСВ на 29.01. собрано 17 953 659,7 млн. грн, т.е., если кто-то не сразу понял, 17,9 триллиона гривен.
Просто никто не удосужился вчитаться, что за бред там пишут.

Да, я понимаю, что там явно на 3 ноля запятую сдвинули, но... это ж солидный сайт и солидная организация. И уже месяц никто не поправит, вот о чем была речь.


В экселевском файле таких неточностей нет. Зато сутевая часть доставляет. Не пойму, они снова решили "припрятывать" компенсацию НДС на последний месяц года? Это такая себе success story 2020?

  matroSkin написав:
Оговорюсь, что я не знаю, что мы там (в стате Казнчейства) видим: собранный ЕСВ или сальдо (минус компенсация).


Дык вроде ж по цифрам понятно, что "стероидов" там нет. Или вы еще более скептичны в вопросе, чем я? ))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9213
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 4046 раз.
 
Профіль
15
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:54

  Сибарит написав:
  headshaker написав:на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне.

И февральские налоги...


...и февральские выплаты - больше 18 млрд грн и почти полмиллиарда вечнозеленых.

И это только на обслуживание, хотя что-то мне подсказывает, что еще и на прочие текущие нужды одалживать будут - во всяком случае, за январь при всех его погашениях объем ОВГЗ увеличился на почти 14 млрд грн.

Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются. :D
headshaker
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2633 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:54

  fin написав:
  Игорь написав:
  fin написав:А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!!

Так Вам нужно не доллары покупать, а фунты, чтобы сестре помогать.
Ей помогать не надо. Все наоборот. Там такие доходы..... Муж-англичанин. Не бедный.

это единственный "рентабельный", но с датой просрочки, украинский экспорт :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2466
З нами з: 04.06.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:59

  headshaker написав:Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются. :D

Ці покупці можуть скористатись вашою порадою і не прийти на один-два аукціони, щоб підняти ставки. Але ж це стратегія win-lose і де гарантія, що в майбутньому при такій стратегії ці покупці не поміняються місцями із Мінфіном?
Із таким підходом взаємовигідну співпрацю не побудуєш.
Ф. 28,05/28,15
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 982
З нами з: 23.01.09
Подякував: 749 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:18

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:
  Realist написав:Докупив ще трішки гривні по 28,1/28,09/28,06. Менше ніж вчора. Пропоную підтримати (тренд?).

Ф. зранку на сайті світили 28,10/28,19. Тепер поміняли на 28,05/28,17-18


музыкальных стульев постепенно становится меньше, а участников больше. Но конец истории всем известен. :D

Не торопите паравоз, пока дерутся за право купить короткие овгз, а не валюту. Ещё не договорились по ставкам с нерезами, хотят удвоить их участие в 2021м...Будет вам кратный девал но папижже.

Кратный девал это самое грандиозное и эффективное действие, которое получалось у украинских властей.Что эффект,что масштаб!Занимать собрались.Ставку повышать собираются.Вопрос лишь в политической стабильности,к тому же на фоне все ещё не начавшейся вакцинации и потенциальной вероятности новых лохдаунов в будущем.
goldfinger
 
Повідомлень: 665
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:27

Как простой обыватель,ситуацию вижу так.Ну вот крутится мы на уровне 28.Почему?Три варианта.
1.Что называется,рынок нашел равновесие.
2.Кто-то сливается выше 28 перед походом вниз,сильным или не очень,долгим или коротким.
3.Кто-то закупается на уровне примерно 28 перед походом вверх...
Блин,ну не верю я,что щас мироеды тарят по 28.И это пугает.Впрочем,на страхе есть заработок,как в одну,так и в другую сторону.
goldfinger
 
Повідомлень: 665
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:28

  headshaker написав:
  Сибарит написав:
  headshaker написав:на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне.

И февральские налоги...


...и февральские выплаты - больше 18 млрд грн и почти полмиллиарда вечнозеленых.

И это только на обслуживание, хотя что-то мне подсказывает, что еще и на прочие текущие нужды одалживать будут - во всяком случае, за январь при всех его погашениях объем ОВГЗ увеличился на почти 14 млрд грн.

Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются. :D


Так а можно вывод ?
Что с курсом будет в ближайший месяц ?
А то вы цифр больших накидали, а простому "пересичному" так и не понять - куда же ему бежать :wink:
Amat
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 21.12.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 7217721872197220>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2230, 2231, 2232
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22318 2939615
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 13:26
vovareuckij
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
648 153384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 10:08
fin
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7363 1727803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29155)
29.01.2021 14:06
Золото XAU/USD (3132)
29.01.2021 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.