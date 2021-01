Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:54

fin написав: Игорь написав: fin написав: А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!! А чего удивляться? Сестра в Лондоне тоже звонит, и там тоже цены пошли вверх. На все товары. Так где Англия и где Украина?!!

Так Вам нужно не доллары покупать, а фунты, чтобы сестре помогать. Так Вам нужно не доллары покупать, а фунты, чтобы сестре помогать. Ей помогать не надо. Все наоборот. Там такие доходы..... Муж-англичанин. Не бедный. Ей помогать не надо. Все наоборот. Там такие доходы..... Муж-англичанин. Не бедный.

это единственный "рентабельный", но с датой просрочки, украинский экспорт это единственный "рентабельный", но с датой просрочки, украинский экспорт

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.