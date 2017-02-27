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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7217721872197220
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40

  Realist написав:
  Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає.
Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні.
Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.


Ваш меседж сприймається як рожеві окуляри з дуже великими діоптріями... Але нехай краще буде так, як Ви кажете.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:12

  Amat написав:Так а можно вывод ?
Что с курсом будет в ближайший месяц ?
А то вы цифр больших накидали, а простому "пересичному" так и не понять - куда же ему бежать :wink:


Кажется, недостатка в выводах на этом форуме нет: 3/4 сообщений - одни сплошные выводы (за которые, впрочем, никто ничем и никогда не отвечает).

Ну, а на вопрос "куда бежать" вполне квалифицированный ответ дал ребе в одном хорошо известном анекдоте: "что бы ты ни делала, тебя все равно поимеют. Это, кстати, ответ и на Ваш вопрос".

:D :D :D
headshaker
 
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