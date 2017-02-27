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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7218721972207221>
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40

  Realist написав:
  Искатель написав:Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.

Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає.
Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні.
Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.


Ваш меседж сприймається як рожеві окуляри з дуже великими діоптріями... Але нехай краще буде так, як Ви кажете.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:12

  Amat написав:Так а можно вывод ?
Что с курсом будет в ближайший месяц ?
А то вы цифр больших накидали, а простому "пересичному" так и не понять - куда же ему бежать :wink:


Кажется, недостатка в выводах на этом форуме нет: 3/4 сообщений - одни сплошные выводы (за которые, впрочем, никто ничем и никогда не отвечает).

Ну, а на вопрос "куда бежать" вполне квалифицированный ответ дал ребе в одном хорошо известном анекдоте: "что бы ты ни делала, тебя все равно поимеют. Это, кстати, ответ и на Ваш вопрос".

:D :D :D
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:23

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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Нерезиденты продолжают заходить в наши бумаги. Банки немного уменьшились - примерно на ту же сумму, что нерезиденты купили.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Нерезиденты продолжают заходить в наши бумаги. Банки немного уменьшились - примерно на ту же сумму, что нерезиденты купили.


корректнее будет сказать "перевкладывают купонные выплаты", чтобы не разрушить мнимую курсовую стабильность. живую валюту уже почти год не заводят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:45

  Realist написав:Краще поясніть на чому і коли ми можемо дійти до 60-ти


если перестанут дешевые кредиты в валюте давать под выплату старых кредитов

1850470.862 / 29132.646 = 63.52

пока для такого курса предпосылок не видно. Напротив в феврале можно было бы ожидать снижения курса, но с такой инфляцией ниже 28 врядли.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 29 січ, 2021 14:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:45

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення
Нерезиденты продолжают заходить в наши бумаги. Банки немного уменьшились - примерно на ту же сумму, что нерезиденты купили.


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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:54

  headshaker написав:Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 02 февраля уже объявлен ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

- 3 мес (105 днкй, лимит - 0.5 млрд)
- 1 год (364 дня, лимит - 1.0 млрд)
- два года (805 дней)
- 3.5 года (1204 дней)

Борьба за ставки и сроки продолжается, но время для меневров на этом поле стремительно сокращается: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. И потенциальным покупателям новых бумаг это тоже известно.

----------------------------------------


Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021


с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:58

  headshaker написав:Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются. :D


каким образом воспользоваться? не покупать?
или продать , то что купили?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:05

  prodigy написав:с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук :mrgreen:


В марте 70.7 млрд выплаты по госдолгу. В сентябре при аналогичной выплате гривна выстояла, но курс вырос на 1 грн.

Бамбук курить до осени врядли получится. В апреле 41 млрд, в мае 48 млрд. Это в два раза выше чем в перерывах между крупными платежами в прошлом году. А в июне 77 млрд.

Вот если до июля гривна выстоит, тогда до сентября можно курить бамбук :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:24

  Амвросий написав:
  prodigy написав:с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук :mrgreen:


В марте 70.7 млрд выплаты по госдолгу. В сентябре при аналогичной выплате гривна выстояла, но курс вырос на 1 грн.

Бамбук курить до осени врядли получится. В апреле 41 млрд, в мае 48 млрд. Это в два раза выше чем в перерывах между крупными платежами в прошлом году. А в июне 77 млрд.

Вот если до июля гривна выстоит, тогда до сентября можно курить бамбук :)


несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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