Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40
Realist написав: Искатель написав:
Вы заметили, что Нацбанка уже две недели нет на рынке? Да и в первые две недели он не сильно много купил. А почему? Излишков нет, от слова "совсем".
Тут с трудом хватает недобитым импортерам.
Надлишків не має. Але ж і пропозиції поки що вистачає.
Ваш меседж сприймається якось однобоко, в контексті більш ймовірної девальвації гривні.
Повірте, я не прихильних дорогої гривні. Але ситуативно, ми маємо всі шанси піймати трьох зайців. Перекредитуватись по гривневих боргах, нахомячити валюти в резерви та підтримати бюджет від надмірного зміцнення гривні.
Ваш меседж сприймається як рожеві окуляри з дуже великими діоптріями... Але нехай краще буде так, як Ви кажете.
Искатель
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:12
Amat написав:
Так а можно вывод ?
Что с курсом будет в ближайший месяц ?
А то вы цифр больших накидали, а простому "пересичному" так и не понять - куда же ему бежать
Кажется, недостатка в выводах на этом форуме нет: 3/4 сообщений - одни сплошные выводы (за которые, впрочем, никто ничем и никогда не отвечает).
Ну, а на вопрос "куда бежать" вполне квалифицированный ответ дал ребе в одном хорошо известном анекдоте: "что бы ты ни делала, тебя все равно поимеют. Это, кстати, ответ и на Ваш вопрос".
headshaker
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:23
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Нерезиденты продолжают заходить в наши бумаги. Банки немного уменьшились - примерно на ту же сумму, что нерезиденты купили.
Striker
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:37
Striker написав: Нерезиденты продолжают заходить в наши бумаги.
Банки немного уменьшились - примерно на ту же сумму, что нерезиденты купили.
корректнее будет сказать "перевкладывают купонные выплаты", чтобы не разрушить мнимую курсовую стабильность. живую валюту уже почти год не заводят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:45
Realist написав:
Краще поясніть на чому і коли ми можемо дійти до 60-ти
если перестанут дешевые кредиты в валюте давать под выплату старых кредитов
1850470.862 / 29132.646 = 63.52
пока для такого курса предпосылок не видно. Напротив в феврале можно было бы ожидать снижения курса, но с такой инфляцией ниже 28 врядли.
Востаннє редагувалось
Амвросий
в П'ят 29 січ, 2021 14:50, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:45
Striker написав:
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Нерезиденты продолжают заходить в наши бумаги. Банки немного уменьшились - примерно на ту же сумму, что нерезиденты купили.
фізики за два місяці збільшили свій портфель ОВДП на 200%
greenozon
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:54
headshaker написав: Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ
На 02 февраля уже объявлен ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
- 3 мес (105 днкй, лимит - 0.5 млрд)
- 1 год (364 дня, лимит - 1.0 млрд)
- два года (805 дней)
- 3.5 года (1204 дней)
Борьба за ставки и сроки продолжается, но время для меневров на этом поле стремительно сокращается: на подходе мартовские выплаты почти 45 млрд только в гривне. И потенциальным покупателям новых бумаг это тоже известно.
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Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:58
headshaker написав:
Ну, а поскольку потенциальные покупатели бумаг меня любимого вряд ли читать станут, то обо всем этом никогда не догадаются, и ситуацией, конечно, не воспользуются.
каким образом воспользоваться? не покупать?
или продать , то что купили?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:05
prodigy написав:
с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук
В марте 70.7 млрд выплаты по госдолгу. В сентябре при аналогичной выплате гривна выстояла, но курс вырос на 1 грн.
Бамбук курить до осени врядли получится. В апреле 41 млрд, в мае 48 млрд. Это в два раза выше чем в перерывах между крупными платежами в прошлом году. А в июне 77 млрд.
Вот если до июля гривна выстоит, тогда до сентября можно курить бамбук
Амвросий
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:24
Амвросий написав: prodigy написав:
с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук
В марте 70.7 млрд выплаты по госдолгу. В сентябре при аналогичной выплате гривна выстояла, но курс вырос на 1 грн.
Бамбук курить до осени врядли получится. В апреле 41 млрд, в мае 48 млрд. Это в два раза выше чем в перерывах между крупными платежами в прошлом году. А в июне 77 млрд.
Вот если до июля гривна выстоит, тогда до сентября можно курить бамбук
несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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