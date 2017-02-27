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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7218721972207221
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:27

34.04 евро, откупил, хотя большая вероятность, что в феврале бакс пойдет ниже и потянет евро.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:30

  Амвросий написав:
  prodigy написав:с 24 фев по 24 марта -55,3 млрд
если гривна выстоит, то до осени можно курить бамбук :mrgreen:


В марте 70.7 млрд выплаты по госдолгу. В сентябре при аналогичной выплате гривна выстояла, но курс вырос на 1 грн.

Бамбук курить до осени врядли получится. В апреле 41 млрд, в мае 48 млрд. Это в два раза выше чем в перерывах между крупными платежами в прошлом году. А в июне 77 млрд.

Вот если до июля гривна выстоит, тогда до сентября можно курить бамбук :)


чистых ЗВР хватит на этот год, так что пока ничего критичного с долгами нет...есть большая проблема с экономикой и бизнесом
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:35

Місія МВФ продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Україна 24", пише "Укрінформ".

При цьому міністр назвав питання термінів надходження коштів “більше технічним”.

“Нам би хотілося їх отримати ще минулого року, але є так, як є. Головним залишається те, що ми виконуємо взяті на себе зобов`язання і хочемо робити ці кроки, щоб бути надійним партнером», - зазначив Марченко.

Він наголосив, що остання зустріч з місією МВФ була 25-26 січня.

«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:41

  prodigy написав:несколько удачных политических решений и деньги хлынут в страну


Например?
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