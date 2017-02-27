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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:27
34.04 евро, откупил, хотя большая вероятность, что в феврале бакс пойдет ниже и потянет евро.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:30
чистых ЗВР хватит на этот год, так что пока ничего критичного с долгами нет...есть большая проблема с экономикой и бизнесом
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:35
Місія МВФ продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Україна 24", пише "Укрінформ".
При цьому міністр назвав питання термінів надходження коштів “більше технічним”.
“Нам би хотілося їх отримати ще минулого року, але є так, як є. Головним залишається те, що ми виконуємо взяті на себе зобов`язання і хочемо робити ці кроки, щоб бути надійним партнером», - зазначив Марченко.
Він наголосив, що остання зустріч з місією МВФ була 25-26 січня.
«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов`язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з`явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:41
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